Se aproxima un gran diluvio para Buenos Aires: rige una alerta por fuertes tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, para el fin de semana. A pesar de esto, la máxima para el sábado será de 34°. Por + Seguir en







Las tormentas se presentarán durante la noche del sábado y mañana del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. El organismo informó que durante el fin de semana se esperan fuertes precipitaciones acompañadas por intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las provincias bajo alerta por tormenta son Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Desde el SMN explicaron que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En el caso de Santa Cruz y Chubut, se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local.

clima lluvia tormenta paraguas Alerta meteorológica: las localidades afectadas Buenos Aires: Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos -Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell -Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado -General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo.

Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos -Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell -Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado -General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo. San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil -Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.

25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil -Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda. La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina -Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.

Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina -Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina. Catamarca: Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle. Tucumán: toda la provincia.

toda la provincia. Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.

Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos. Jujuy: toda la provincia.

toda la provincia. Chubut : toda la provincia.

: toda la provincia. Santa Cruz: toda la provincia.