Tras las lluvias, vuelve el calor: rige una alerta meteorológica por tormenta para 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, precipitaciones y ocasional caída de granizo. En paralelo, las temperaturas volverán a aumentar de cara al fin de semana.

Gran parte del norte del país está bajo alerta por tormentas. 

Télam

En el marco de las lluvias que afectaron Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. El organismo pronosticó para la jornada del viernes 16 de enero una serie de fenómenos acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, precipitaciones y ocasional caída de granizo.

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi
Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Las provincias bajo alerta por tormenta son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca.

lluvia ciudad de buenos aires

Esta región se espera tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y fundamentalmente, abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que en el caso de Santa Cruz y Chubut, están bajo alerta por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

Tormenta

  • Misiones: toda la provincia.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Santa Fe: General Obligado - San Javier - Vera- Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
  • Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando -Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.
  • Santiago del Estero: toda la provincia.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.
  • Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
  • Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera.
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.

Viento

  • Chubut: toda la provincia.
  • Santa Cruz: toda la provincia.

Pronóstico extendido CABA: cómo estará el clima durante el fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires transita un período de temperaturas variables, con jornadas mayormente estables y presencia de nubosidad en aumento hacia el fin de semana. No se observan probabilidades significativas de lluvia en el corto plazo, salvo un leve repunte el sábado por la noche y durante el domingo.

CABA pronóstico 16.1.25

Viernes 16 - Máx 27° | Mín 19°

Jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y nubosidad en aumento hacia la noche. Humedad elevada, viento leve del sector sur/sureste. No se esperan precipitaciones.

Sábado 17 - Máx 32° | Mín 21°

Día muy caluroso. Mañana parcialmente nublada, tarde de sol con aumento de la sensación térmica, alcanzando picos de 32°. Hacia la noche, aumento de nubosidad y una probabilidad baja a moderada (0–10%) de chaparrones aislados. Viento del norte, aportando temperatura y humedad.

Domingo 18 - Máx 27° | Mín 18°

Descenso de temperatura tras el calor del sábado. La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado, y hacia la tarde/noche se mantiene baja chance de inestabilidad (0–10%). Vientos del sur aportando un alivio térmico.

