Tras las lluvias, vuelve el calor: rige una alerta meteorológica por tormenta para 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, precipitaciones y ocasional caída de granizo. En paralelo, las temperaturas volverán a aumentar de cara al fin de semana.

Gran parte del norte del país está bajo alerta por tormentas.

En el marco de las lluvias que afectaron Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina . El organismo pronosticó para la jornada del viernes 16 de enero una serie de fenómenos acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, precipitaciones y ocasional caída de granizo.

Las provincias bajo alerta por tormenta son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca .

Esta región se espera tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h , y fundamentalmente, abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que en el caso de Santa Cruz y Chubut , están bajo alerta por vientos del sector oeste , con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local.

La Ciudad de Buenos Aires transita un período de temperaturas variables, con jornadas mayormente estables y presencia de nubosidad en aumento hacia el fin de semana. No se observan probabilidades significativas de lluvia en el corto plazo, salvo un leve repunte el sábado por la noche y durante el domingo.

CABA pronóstico 16.1.25

Viernes 16 - Máx 27° | Mín 19°

Jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y nubosidad en aumento hacia la noche. Humedad elevada, viento leve del sector sur/sureste. No se esperan precipitaciones.

Sábado 17 - Máx 32° | Mín 21°

Día muy caluroso. Mañana parcialmente nublada, tarde de sol con aumento de la sensación térmica, alcanzando picos de 32°. Hacia la noche, aumento de nubosidad y una probabilidad baja a moderada (0–10%) de chaparrones aislados. Viento del norte, aportando temperatura y humedad.

Domingo 18 - Máx 27° | Mín 18°

Descenso de temperatura tras el calor del sábado. La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado, y hacia la tarde/noche se mantiene baja chance de inestabilidad (0–10%). Vientos del sur aportando un alivio térmico.