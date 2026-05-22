Ricky Martin sufrió un ataque en pleno show y debió abandonar el escenario

Una inesperada situación obligó a detener el concierto en vivo del puertoriqueño en un país balcánico y generó preocupación inmediata entre miles de fanáticos presentes.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin atravesó uno de los momentos más tensos de su carrera durante un recital realizado en Montenegro , cuando un individuo lanzó gas lacrimógeno en medio de su espectáculo y provocó una interrupción inmediata del concierto. El episodio ocurrió mientras el artista se encontraba sobre el escenario interpretando parte de su gira internacional “Ricky Martin Live”, una serie de presentaciones que actualmente lo lleva por distintos países de Europa y que venía desarrollándose con total normalidad hasta este impactante incidente que rápidamente se volvió noticia mundial.

La situación generó una fuerte preocupación entre los asistentes y también entre millones de seguidores del artista en redes sociales, especialmente luego de que comenzaran a circular videos del momento exacto en el que el show debió detenerse. El hecho ocurrió el jueves por la noche en la ciudad de Podgorica , capital de Montenegro, en el marco de un evento masivo que celebraba actividades culturales y musicales en el país europeo.

Mientras sonaba una de sus canciones más reconocidas, una persona arrojó gas lacrimógeno hacia la zona del escenario , provocando caos, confusión y escenas de desesperación entre parte del público.

De acuerdo con los primeros reportes, varios asistentes comenzaron a retirarse rápidamente del lugar mientras personal de seguridad y equipos médicos acudían para asistir a quienes presentaban molestias respiratorias y síntomas producto del gas. El recital fue interrumpido de manera abrupta y tanto Ricky Martin como todos los integrantes de su staff abandonaron inmediatamente el escenario como medida preventiva . La prioridad pasó a ser garantizar la seguridad del cantante, de los músicos y de las miles de personas presentes en el concierto.

A pesar del dramático momento vivido, Ricky Martin sorprendió a todos con una decisión que fue ampliamente celebrada por sus seguidores. Una vez que las autoridades de Montenegro confirmaron que la situación estaba completamente bajo control y que ya no existían riesgos para el público, el cantante decidió regresar al escenario para continuar con el concierto. El artista fue recibido con una ovación masiva y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Nada va a frenar este show, nada”.

El comunicado oficial tras el ataque a Ricky Martin

La representante y publicista de Ricky Martin, Róndine Alcalá, fue la encargada de confirmar oficialmente lo sucedido mediante un comunicado difundido en redes sociales. Allí explicó que el artista se encontraba fuera de peligro y detalló cómo se desarrolló el incidente que obligó a suspender temporalmente el recital en Montenegro. El texto fue publicado pocas horas después del ataque y buscó transmitir tranquilidad tanto a los fanáticos como a los medios internacionales que seguían de cerca la noticia.

ricky martin

En el comunicado, Alcalá explicó que “un individuo lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario”, generando una “interrupción abrupta del espectáculo” mientras algunos miembros del público se alejaban del lugar y recibían asistencia médica. Además, remarcó que, como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras las fuerzas de seguridad locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

La representante también reveló que, en un primer momento, miembros del equipo artístico recomendaron no continuar con el show debido al impacto emocional y a la gravedad del episodio. Sin embargo, luego de recibir la confirmación oficial de las autoridades de que el incidente estaba completamente controlado, el cantante tomó la decisión de regresar para finalizar su presentación y cumplir con el público que había asistido al recital.

“Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecen el apoyo y la preocupación recibidos tras los sucesos de esta noche en Montenegro”, expresó Alcalá en el mensaje publicado en Instagram. La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios de fanáticos y figuras del espectáculo que enviaron mensajes de solidaridad al cantante puertorriqueño.

COMUNIDADO REPRESENTSANTE DE RICKY MARTIN La representante y publicista de Ricky Martin, Róndine Alcalá, publicó un comunicado.

El comunicado también confirmó que la gira internacional “Ricky Martin Live” continuará según lo previsto y que no habrá cancelaciones en las próximas fechas programadas. El artista retomará sus presentaciones a mediados de junio con conciertos en Moldavia, Serbia, Croacia e Italia. Posteriormente, llegará a Suiza para participar del festival Pully Live y luego continuará con shows en Alemania y República Checa antes de finalizar la etapa europea de su tour.