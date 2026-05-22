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Cómo está Ricky Martin tras sufrir un ataque en un recital en Montenegro: el comunicado oficial

El entorno de la estrella de la música pop rompió el silencio para brindar tranquilidad sobre su estado de salud.

Ricky Martin está de vacaciones con los hijos en República Dominicana.

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El famoso cantante sufrió un ataque en uno de sus conciertos en Montenegro

El famoso cantante sufrió un ataque en uno de sus conciertos en Montenegro

Un tenso episodio le ocurrió al famoso cantante Ricky Martin en Montenegro mientras hacía una presentación de la gira Ricky Martin Live, cuando un espectador arrojó gas lacrimógeno en dirección al escenario principal. El incidente provocó una interrupción abrupta del espectáculo y generó corridas entre los presentes que buscaban alejarse de la zona afectada para recibir asistencia.

Ricky Martin vivió un momento insólito en medio de un recital en Europa.
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Ricky Martin sufrió un ataque en pleno show y debió abandonar el escenario

ricky martin

La incertidumbre inicial y los momentos de tensión se hicieron presentes en el recinto en cuanto el público ubicado en las primeras filas comenzó a dispersarse, visiblemente afectado por el ataque. El desconcierto también llegó al detrás de escena, donde los colaboradores del artista vivieron minutos de profundo nerviosismo mientras coordinaban una evacuación de emergencia hacia una zona segura.

El comunicado oficial tras el ataque a Ricky Martin

Por cuestiones de prevención, el intérprete y sus colaboradores se retiraron rápidamente. Pese a que sus asesores le sugirieron dar por terminado el evento, una vez que las fuerzas de seguridad controlaron la situación, el músico resolvió regresar para cumplir con su público y exclamó de manera contundente ante la multitud: “Nada va a frenar este show, nada”.

El sorpresivo ataque provocó una enorme preocupación a nivel global entre los fanáticos de Ricky Martin, quienes rápidamente invadieron las redes sociales para expresar su angustia y pedir novedades sobre el estado del cantante. Pero rápidamente su publicista, Róndine Alcalá, comentó que el puertorriqueño se encontraba fuera de peligro tras el incidente.

ricky martin 1

En el comunicado oficial se remarcó que hubo una "interrupción abrupta del espectáculo cuando algunos miembros del público se alejaron de la zona y recibieron asistencia". Además se agregó en el mensaje oficial que "como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes".

También agrego que: "Los miembros del equipo del artista desaconsejaron continuar con la actuación", pero que "las autoridades habían confirmado que la situación estaba bajo control y que los asistentes podían regresar sin peligro". Por último cerro con que Martin "tomó la decisión de reanudar el espectáculo para cumplir con su compromiso con sus fans". De esa forma, se confirmó que el cantante está en óptimas condiciones y que continuará con su gira.

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