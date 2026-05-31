31 de mayo de 2026 Inicio
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Inflación, bono y aguinaldo: así se compone el pago para los jubilados de ANSES en junio 2026

Con esta actualización, los jubilados que perciben la mínima recibirán un ingreso reforzado por la continuidad del bono extraordinario.

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Inflación, bono y aguinaldo: así se compone el pago para los jubilados de ANSES en junio 2026
  • ANSES aplicará en junio de 2026 un aumento del 2,58% para jubilados y pensionados, llevando la jubilación mínima a más de $403.000.
  • Los beneficiarios de la mínima también cobrarán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
  • Con la suma del haber actualizado, el refuerzo y el SAC, los ingresos de la jubilación mínima rondarán los $675.000 brutos durante junio.
  • El calendario de pagos comenzará el 8 de junio y se organizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo incremento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en junio, con una suba del 2,58% vinculada al esquema de actualización mensual por inflación. A partir de este ajuste calculado sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima bruta pasará a ubicarse por encima de los $403.000, dentro del mecanismo implementado para acompañar la evolución de los precios de la economía.

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Los beneficiarios que cobran el haber mínimo también continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional. Este refuerzo se acreditará automáticamente junto con los haberes y volverá a concentrarse en los sectores de menores ingresos. A eso se añadirá el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, equivalente al 50% del mejor ingreso mensual registrado durante ese período.

Jubilados-Anses

Con la suma del aumento previsional, el bono adicional y el Sueldo Anual Complementario (SAC), quienes perciben la jubilación mínima alcanzarán ingresos cercanos a los $675.000 brutos durante junio. Los pagos se efectuarán según el cronograma habitual de ANSES, organizado de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Así es el monto para jubilados de ANSES en junio 2026

En junio de 2026, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 2,58% en sus haberes, porcentaje calculado a partir de la actualización mensual por inflación basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este ajuste automático, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.318, en línea con el esquema de movilidad implementado para acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales.

Además del incremento, quienes cobran la mínima percibirán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC), calculado sobre el mejor haber mensual del período sin incluir el bono, rondará los $201.659. De esta manera, la suma entre haber actualizado, refuerzo y aguinaldo permitirá alcanzar ingresos cercanos a los $675.000 brutos durante junio, con pagos distribuidos según el calendario oficial de ANSES basado en la terminación del DNI.

ANSES JUBILADOS Refuerzo julio

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados y pensionados, con acreditaciones que comenzarán el lunes 8 de junio. Durante ese mes, los beneficiarios cobrarán en una misma fecha el haber actualizado con el aumento por movilidad del 2,58%, el bono extraordinario para quienes corresponda y el medio aguinaldo del primer semestre. El esquema busca simplificar el proceso de cobro y garantizar que todos los adicionales impacten de manera automática en las cuentas bancarias.

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el cronograma se organizará según la terminación del DNI: los finalizados en 0 cobrarán el 8 de junio; 1 el 9; 2 el 10; 3 el 11; y 4 el 12. Luego del fin de semana largo, continuará con el 5 el 16 de junio; 6 el 17; 7 el 18; 8 el 19; y 9 el 22. Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo percibirán sus pagos durante la última semana del mes: DNI terminados en 0 y 1 el 23 de junio; 2 y 3 el 24; 4 y 5 el 25; 6 y 7 el 26; y 8 y 9 el 29 de junio.

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