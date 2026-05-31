Descuento de hasta 30% con Cuenta DNI en junio 2026: cómo se puede aprovechar

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

El Banco Provincia presentó la nueva grilla de descuentos y beneficios de Cuenta DNI para junio de 2026, con promociones especiales en supermercados, comercios de cercanía, gastronomía y estaciones de servicio. La billetera virtual ofrecerá reintegros de hasta el 30% en distintos rubros, permitiendo a los usuarios organizar sus compras para aprovechar al máximo los topes semanales de devolución, especialmente en productos esenciales como carnicerías, granjas y pescaderías.

La propuesta apunta a reforzar el poder de compra de las familias mediante descuentos segmentados por días y categorías, incentivando además el uso cotidiano de la aplicación como principal medio de pago digital . Con este esquema, el banco busca que los usuarios planifiquen mejor sus consumos y obtengan un alivio económico concreto frente al aumento sostenido de precios, transformando a Cuenta DNI en una herramienta clave para el ahorro diario.

A seis años de su lanzamiento, la billetera digital se consolidó como una de las plataformas financieras más utilizadas del país. Actualmente, Cuenta DNI reúne a más de 12,5 millones de usuarios en todo el territorio nacional y opera junto a una red cercana a los 170.000 comercios adheridos, fortaleciendo el consumo local y la actividad económica de cercanía en miles de barrios bonaerenses.

El Banco Provincia renovó para junio de 2026 una de las promociones más utilizadas por los usuarios de Cuenta DNI, ofreciendo un 30% de ahorro en marcas y comercios adheridos seleccionados. El beneficio estará disponible todos los días del mes para compras realizadas mediante QR o Clave DNI desde la aplicación oficial. Entre los locales incluidos aparecen cadenas reconocidas como Lucciano's, Grido, Helados Daniel, La Fonte D'Oro, LePark y Guolis Argentina, ampliando las opciones de ahorro tanto en gastronomía como en indumentaria y salidas recreativas.

Con el objetivo de potenciar el poder de compra de los usuarios, la entidad financiera también actualizó el tope de reintegro para esta categoría. Durante junio, cada persona podrá acceder a devoluciones de hasta $15.000 por comercio adherido, lo que permitirá planificar consumos de manera más estratégica y aprovechar mejor los descuentos disponibles. De esta manera, Cuenta DNI continúa consolidándose como una de las herramientas de ahorro más importantes para miles de familias bonaerenses frente al aumento sostenido de precios.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

Para junio de 2026, el Banco Provincia renovó su batería de descuentos y beneficios para los usuarios de Cuenta DNI, con promociones especiales en comercios seleccionados y cadenas reconocidas. Entre las ofertas más destacadas aparece el 30% de ahorro en locales como Helados Daniel, La Fonte D'Oro, Lucciano's, Grido, LePark y Guolis Argentina. Este beneficio podrá aprovecharse todos los días del mes realizando pagos mediante QR o Clave DNI desde la aplicación, y contará con un tope de reintegro de hasta $15.000 por comercio, por persona y por mes.

Además, la billetera digital mantendrá descuentos especiales en supermercados y gastronomía para reforzar el ahorro semanal de las familias bonaerenses. Los martes habrá un 15% de descuento en Nini Mayorista; los miércoles se aplicará un 10% en Carrefour y un 15% en Supermercados Toledo; mientras que los jueves se podrá acceder a un 20% de ahorro en Changomás. A esto se suman los beneficios de los fines de semana, con un 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos y en tiendas YPF Full, ambos con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona.