31 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en junio 2026

Esta herramienta financiera permite cuidar el poder adquisitivo de los pesos a través de colocaciones mensuales. Cómo quedan los valores finales para el mes entrante.

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Cómo queda el capital final si invierto $500.000 en un plazo fijo en junio 2026. 

Cómo queda el capital final si invierto $500.000 en un plazo fijo en junio 2026. 

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  • Un plazo fijo de $500.000 a 30 días puede generar entre $6.369 y $7.808 en intereses, según la modalidad elegida.
  • Las colocaciones realizadas por home banking o aplicaciones bancarias ofrecen una rentabilidad superior a las efectuadas en sucursal.
  • Los bancos mantienen tasas diferenciales para fomentar las operaciones digitales entre sus clientes.

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  • La evolución de la inflación continúa siendo una variable clave para medir el rendimiento real de los ahorros.

El plazo fijo sigue ocupando un lugar importante entre las opciones de ahorro elegidas por quienes buscan obtener una renta previsible sin exponerse a las fluctuaciones de otros instrumentos financieros. Con tasas que se mantienen relativamente estables, esta herramienta permite conocer de antemano cuál será el rendimiento al finalizar el período de inversión.

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Cuánto gano a 30 días con la nueva tasa de plazos fijos

Cuánto gano a 30 días con la nueva tasa de plazos fijos

Para quienes cuentan con $500.000 y evalúan colocarlos durante 30 días, el resultado dependerá del canal utilizado para constituir el plazo fijo, ya que las entidades financieras continúan ofreciendo mejores tasas para las operaciones digitales.

Cuánto ganás por depositar $500.000 en un plazo fijo según el banco

Si una persona invierte $500.000 en un plazo fijo tradicional realizado en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $6.369,86 al término de los 30 días. En ese caso, el monto total a percibir al vencimiento será de $506.369,86, incluyendo el capital inicial y los intereses generados durante el período.

Inversion

Por otra parte, quienes realicen la operación de manera electrónica mediante home banking o aplicaciones oficiales accederán a una tasa más elevada. Con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, la ganancia ascenderá a $7.808,22. De esta forma, el ahorrista recibirá un total de $507.808,22 al finalizar el plazo establecido.

La diferencia entre ambas modalidades responde a una estrategia que aplican las entidades financieras para promover los canales digitales, que reducen costos operativos y agilizan la gestión de las colocaciones.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

La inflación de abril se ubicó en 2,6%, un nivel inferior al registrado durante marzo (3,4%). En este escenario, los plazos fijos tradicionales continúan ofreciendo un rendimiento que los ahorristas siguen comparando con la evolución mensual de los precios.

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Las colocaciones electrónicas muestran una ventaja respecto de las realizadas en sucursal gracias a tasas más elevadas, aunque los especialistas recomiendan monitorear de cerca tanto la inflación como las decisiones del sistema financiero para determinar la conveniencia de renovar cada mes el capital junto con los intereses obtenidos.

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