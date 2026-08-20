Cuándo vuelven a jugar Las Leonas y Los Leones en el Mundial de hockey Por la segunda fase del torneo que se juega en Bélgica y Países Bajos, el combinado femenino irá contra España, mientras que los dirigidos por Lucas Rey se enfrentarán a Inglaterra. Por Agregar C5N en









Cuándo vuelven a jugar los seleccionados de hockey sobre césped.

Las Leonas y Los Leones cumplieron con la fase de grupos y ya están en la segunda etapa del Mundial de hockey sobre césped, que se juega de manera simultánea en Bélgica y Países Bajos hasta el 30 de agosto.

El equipo de Fernando Ferrara le ganó a Escocia el miércoles y cerró la fase de grupos en el segundo puesto con siete puntos producto de dos victorias y un empate.

Los de Lucas Rey, en tanto, sellaron la clasificación a la siguiente etapa este jueves por la mañana tras golear por 7-1 a Nueva Zelanda.

Cuándo vuelven a jugar Los Leones en el Mundial La segunda fase del mundial se jugará con los ocho mejores equipos divididos en dos zonas conformadas por los dos mejores equipos de los grupos. El equipo argentino quedó segundo detrás de Países Bajos y no arrastrará puntos, ya que el reglamento establece que para esta segunda etapa los equipos contabilizan los puntos obtenidos en el partido entre los que pasaron de ronda.

Los Leones avanzaron a cuartos de final del Mundial de hockey 2026. CAH Con Países Bajos en primer lugar y Argentina en el segundo, el rival de Los Leones será Inglaterra el sábado a las 14. En tanto, el segundo cruce será ante India el lunes desde las 9.45. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la semifinal.