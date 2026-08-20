20 de agosto de 2026 Inicio
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Alerta por niebla en Buenos Aires: accesos colapsados, vuelos cancelados y choques en la Ciudad

En barrios como Caballito, Colegiales, Retiro y otros puntos la visibilidad se encuentra reducida. La autopista Buenos Aires-La Plata se encuentra colapsada con sus tres carriles cortados y al menos 15 kilómetros se extiende la demora, la peor parte es entre Berazategui y Wilde por un incidente vial.

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La jornada del jueves comenzó con una densa niebla en los principales accesos y barrios de CABA. 

Buenos Aires amaneció cubierta de niebla y neblina en rutas y autopistas, como en el caso de la Buenos Aires-La Plata que se encuentra colapsada por un choque entre un auto y un camión que generó una fila de 15 kilómetros de demora a la altura entre Berazategui y Wilde.

Este jueves el cielo estará despejado y la máxima será de 17 grados en CABA. 
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Se registraron varios incidentes viales durante las primeras horas de la mañana del jueves: “Sentido a la Plata hay otro choque, en ambos sentidos. Estados Unidos y Tacuarí, choque de auto y moto; en la 25 de Mayo entre camión y auto; en Concepción de Arenal y Conesa choque de auto y moto; en Havanna y Emilio Lamarca un peatón atropellado por un vehículo; más temprano un camión chocó con el puente de Au. Dellepiane; en Directorio al 1600 se registró un choque de auto y moto. Una mañana complicadísima”, contó el periodista de tránsito, Cristian Romero, por la pantalla de C5N.

"La Ciudad está bajo un manto de niebla, la falta de viento está magnificando este evento", aseguró el meteorólogo, Diego "Jopo" Angeli, en las próximas horas se espera un incremento de las temperaturas para que permita bajar la humedad relativa. El cielo nublado no contribuye a que la neblina se disipe.

Cúal es la diferencia entre niebla y neblina

Lo que diferencia a la niebla y neblina es intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina.

Recomendaciones del SMN para manejar con neblina

  • Evitá circular.
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla.
  • Reducí la velocidad.
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
  • Mantenete informado por las autoridades.

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