A dos meses del femicidio de Agostina Vega: realizan nuevas pericias en la casa de Claudio Barrelier Los procedimientos se llevan adelante con el fin de determinar las responsabilidades de las personas que estaban dentro de la vivienda. Por Agregar C5N en









Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

A dos meses del brutal femicidio de Agostina Vega, la Justicia lleva a cabo una inspección ocular clave en la vivienda de Claudio Barrelier, el hombre señalado como el autor material del asesinato de la adolescente.

Fuentes del caso confirmaron a Noticias Argentinas que del recorrido en la propiedad participan todas las partes involucradas, incluyendo a los abogados defensores y a las querellas. El operativo se concentra en el inmueble ubicado sobre la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico, un sitio ya identificado por los investigadores como la escena donde se perpetró el crimen.

El objetivo central de este procedimiento es reconstruir visualmente la disposición del lugar para determinar si el ataque requirió la colaboración de más personas o si alguno de los presentes tuvo una implicancia directa en el hecho.

Andreani y Barrellier, dos detenidos por el caso de Agostina. Mientras se mantiene un importante movimiento policial y judicial en las inmediaciones del domicilio durante el transcurso de la mañana, los peritos avanzan en el relevamiento técnico. El cierre de esta medida será fundamental para el rumbo de la causa, ya que las autoridades no descartan que de sus resultados puedan derivarse nuevas ordenes de detención en las próximas horas.

Según el abogado de la familia de Vega, "la pruebas y la inspección indican que el abuso sexual se produce en la habitación donde descansaba Osvaldo Fassetta. A pesar de haber percibido actitudes sospechosas, guardó silencio".