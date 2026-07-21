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21 de julio de 2026 Inicio

Violencia de género: hubo 4 femicidios durante la final del Mundial 2026

El Observatorio "Ahora que sí no ven" puso el foco en los asesinatos de mujeres en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones y apuntó a la crisis urgente en materia de violecia de género en Argentina.

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La mayoría de los femicidios sucede en los hogares

La mayoría de los femicidios sucede en los hogares, por parejas y exparejas de las víctimas.

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Mientra la atención de Argentina estaba puesta en la final del Mundial 2026, ocurrieron 4 femicidios en un sólo día. Los asesinatos de las 4 mujeres fueron revelados y anallizado por el observatoria de género Ahora que sí nos ven, y encendió la alarma en la falta de respuestas efectivas ante las denuncias previas de la víctimas.

El argentino agredido en el subte de Madrid tras la final del Mundial 2026.
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La violencia letal ocurrió en tan sólo 24 horas, en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones, donde se revelaron los antecedentes de violencia, agresiones intrafamliares y las fallas en los mecanismos de protección.

Esta coincidencia temporal entre los 4 crímenes de mujeres a manos de hombres, en medio de un evento de gran atención pública, pone en foco que la mayoría de los casos de violencia de género son ejercidos en el hogar y por parejas o exparejas. Estos casos representan entre el 65% y el 70% de los femicidios que ocurren principalmente dentro de la vivienda de la víctima.

Las víctimas de femicidio en menos de 24 horas

  • Rocío Gómez (Córdoba): era madre de tres hijas, tenía 27 años, y fue asesinada en la localidad de Santa Naría de Punilla por su expareja, Máximo Ezequiel Baudraco, de 40 años, quien tenía una condena previa por violencia de género, dato que delata la falta de seguimiento judicial de los condenados.
  • Lara Caraballo (Rosario, Santa Fe): tenía 20 años, y perdió la vida tras recibir un disparo de su pareja, identificado como Axel A. El sospechoso se entregó a la policía diciedo que el arma se disparó de forma "accidental".
  • Norma Tula (Catamarca): la víctima tenía 61 años, y fue hallada sin vida en su domicilio. El principal imputado es su propio hijo Marcelo Joaquín Tula, quien quedó detenido y ya tenía antecedentes por episodios de violencia en el entorno familiar.
  • Sandra Beatriz Bilau (Misiones): la mujer tenía 40 años y fue aseinada por su pareja Edgardo Luis Schott en la localidad de Piñalito Norte. Tras el femicidio, el asesino se quitó la vida.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

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