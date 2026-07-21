Violencia de género: hubo 4 femicidios durante la final del Mundial 2026 El Observatorio "Ahora que sí no ven" puso el foco en los asesinatos de mujeres en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones y apuntó a la crisis urgente en materia de violecia de género en Argentina. Por Agregar C5N en









La mayoría de los femicidios sucede en los hogares, por parejas y exparejas de las víctimas. Redes sociales

Mientra la atención de Argentina estaba puesta en la final del Mundial 2026, ocurrieron 4 femicidios en un sólo día. Los asesinatos de las 4 mujeres fueron revelados y anallizado por el observatoria de género Ahora que sí nos ven, y encendió la alarma en la falta de respuestas efectivas ante las denuncias previas de la víctimas.

La violencia letal ocurrió en tan sólo 24 horas, en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones, donde se revelaron los antecedentes de violencia, agresiones intrafamliares y las fallas en los mecanismos de protección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ahora Que Si Nos Ven (@ahoraquesinosvenok) Esta coincidencia temporal entre los 4 crímenes de mujeres a manos de hombres, en medio de un evento de gran atención pública, pone en foco que la mayoría de los casos de violencia de género son ejercidos en el hogar y por parejas o exparejas. Estos casos representan entre el 65% y el 70% de los femicidios que ocurren principalmente dentro de la vivienda de la víctima.