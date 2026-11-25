Un tornado acompañado de fuertes lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo azotó sin previo aviso durante la madrugada —cerca de las 4:30— en el norte del país, provocando serios destrozos y distintos daños en viviendas. Ante el impacto del temporal, las autoridades locales iniciaron de inmediato un relevamiento y mantienen contacto permanente con funcionarios provinciales, Defensa Civil y Desarrollo Social para coordinar las tareas de emergencia y asistir a las familias afectadas.
Según los medios locales, el fenómeno climático golpeó con fuerza el sudeste de Santiago del Estero, afectando principalmente a dos localidades de la región: Fortín Inca, ubicada en el departamento Belgrano, sobre la Ruta Nacional 98, cerca del límite interprovincial y de la ciudad santafesina de Tostado; y Los Juríes en el departamento General Taboada.
En Fortín Inca, el comisionado municipal Omar Llanos informó que alrededor de las 4:30 de la madrugada el pueblo sufrió el paso de un tornado acompañado por intensas ráfagas de viento, abundantes lluvias y caída de granizo, lo que ocasionó diversos daños en las viviendas.
Tras el evento, la comuna dispuso un rápido relevamiento para identificar y asistir a los damnificados, articulando acciones con el Gobierno Provincial, Defensa Civil y el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por el Dr. Ángel Niccolai.
Por su parte, en la ciudad de Los Juríes, en el departamento General Taboada, las consecuencias de las tormentas que castigaron tanto el área urbana como la rural días atrás mantienen en vilo a la comunidad, que aún trabaja para recuperar la normalidad.
A una semana del temporal, la Municipalidad gestionada por el intendente Javier Carbajal presentó un balance del operativo desplegado junto a Defensa Civil de Santiago del Estero: 49 familias recibieron asistencia directa con entrega de chapas, colchones, frazadas, calzado, módulos alimenticios y otros elementos esenciales, concentrándose la mayor cantidad de casos en un paraje de la zona donde las tareas de ayuda continúan activas.
Más allá de las roturas en las cubiertas de las casas afectadas, la fuerza del viento derribó árboles y postes de servicios en distintos sectores del pueblo. Un aspecto que llamó especialmente la atención tanto de los vecinos como de las autoridades locales fue la puntualidad geográfica del fenómeno: la tormenta descargó toda su furia de manera ultra localizada sobre Fortín Inca, sin llegar a afectar a los parajes vecinos, aseguraron en el medio El Liberal.