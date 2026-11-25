Sorpresa y destrozos en plena madrugada: el tornado que azotó sin previo aviso en el norte del país Las fuertes lluvias y el viento provocaron daños en distintas viviendas durante la madrugada. Las autoridades trabajan en la zona coordinando la asistencia para los damnificados. Por Agregar C5N en









Fortín Inca se vio afectado por un fuerte temporal que provocó destrozos.

Un tornado acompañado de fuertes lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo azotó sin previo aviso durante la madrugada —cerca de las 4:30— en el norte del país, provocando serios destrozos y distintos daños en viviendas. Ante el impacto del temporal, las autoridades locales iniciaron de inmediato un relevamiento y mantienen contacto permanente con funcionarios provinciales, Defensa Civil y Desarrollo Social para coordinar las tareas de emergencia y asistir a las familias afectadas.

Según los medios locales, el fenómeno climático golpeó con fuerza el sudeste de Santiago del Estero, afectando principalmente a dos localidades de la región: Fortín Inca, ubicada en el departamento Belgrano, sobre la Ruta Nacional 98, cerca del límite interprovincial y de la ciudad santafesina de Tostado; y Los Juríes en el departamento General Taboada.

En Fortín Inca, el comisionado municipal Omar Llanos informó que alrededor de las 4:30 de la madrugada el pueblo sufrió el paso de un tornado acompañado por intensas ráfagas de viento, abundantes lluvias y caída de granizo, lo que ocasionó diversos daños en las viviendas.

Tras el evento, la comuna dispuso un rápido relevamiento para identificar y asistir a los damnificados, articulando acciones con el Gobierno Provincial, Defensa Civil y el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por el Dr. Ángel Niccolai.

Por su parte, en la ciudad de Los Juríes, en el departamento General Taboada, las consecuencias de las tormentas que castigaron tanto el área urbana como la rural días atrás mantienen en vilo a la comunidad, que aún trabaja para recuperar la normalidad.