A cuánto llega la multa por no tener la chapa con la patente en el auto en febrero 2026

Conocé el monto a pagar por no tener la patente en el auto.

En febrero de 2026, CABA reforzó controles para evitar evasión de multas y peajes, apuntando especialmente a patentes ocultas o adulteradas.

Circular sin chapa patente, ilegible o modificada puede implicar multas de hasta $798.510 (1.000 Unidades Fijas).

La medida se apoya en tecnología de lectura automática en accesos y avenidas, y puede incluir la retención preventiva del vehículo.

Para evitar sanciones, las placas deben estar visibles y en regla; ante robo o pérdida, se exige patente provisoria vigente. En febrero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intensificó los operativos de tránsito con el objetivo de reducir la evasión de multas y peajes. A partir de este refuerzo en los controles, quienes alteren, oculten o modifiquen la chapa patente de sus vehículos se exponen a penalidades económicas considerablemente más altas. La iniciativa apunta a desalentar cualquier mecanismo destinado a impedir la correcta identificación de los rodados en la vía pública.

La sanción por esta conducta puede alcanzar los $798.510, un monto que evidencia la severidad con la que se tipifica la infracción. La cifra surge de la actualización de la unidad fija que se utiliza para calcular las multas de tránsito, en línea con la evolución del contexto económico. Con este ajuste, se busca que el impacto económico funcione como un verdadero elemento disuasorio frente a prácticas que comprometen la seguridad vial y el sistema de control.

Patente provisoria registro automotor dominio papel Facebook El endurecimiento de las medidas se complementa con la incorporación de tecnología de lectura automática de patentes en accesos y arterias principales de la ciudad. Mediante estos dispositivos, el sistema de fiscalización procura asegurar que todos los conductores respeten las normas en igualdad de condiciones. Además de la multa, las autoridades advirtieron que, cuando la adulteración resulte evidente, los controles pueden derivar en la retención preventiva del vehículo.

Qué multa podés recibir por no tener la patente en el auto en febrero 2026 En febrero de 2026, transitar sin la chapa patente colocada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires figura entre las faltas más onerosas del Código de Tránsito. Tras la actualización de la Unidad Fija (UF) a $798,51, la sanción por no llevar la identificación obligatoria —o por hacerlo de manera ilegible— puede incrementarse de forma significativa. A diferencia de la falta de documentación, que suele acarrear penalidades menores, la ausencia física de las placas habilita a los agentes a imponer multas elevadas e incluso a disponer la retención preventiva del vehículo.

Patentes La reglamentación vigente también es particularmente severa frente a conductas destinadas a eludir controles. Los conductores que circulen con la patente tapada, adulterada o colocada de modo que impida su correcta lectura —una práctica asociada a la evasión de fotomultas o peajes— se enfrentan a una multa de $798.510, equivalente a 1.000 Unidades Fijas. El esquema sancionatorio busca castigar especialmente la intención de ocultamiento, diferenciándola de situaciones como el extravío de una placa, aunque ambas infracciones están sujetas a penalización.