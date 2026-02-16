16 de febrero de 2026 Inicio
Salta: un hombre atropelló, mató y luego murió tras chocar contra otro auto

El hecho se produjo cuando un automovilista embistió a un ciclista y escapó. Después, impactó con un vehículo y falleció. Una mujer sufrió fracturas expuestas.

El vehículo sufrió daños tras el choque.

Un hombre murió en la provincia de Salta por un accidente automovilístico mientras escapaba luego de que atropellara y matara a un ciclista. Además, una mujer sufrió heridas por el choque y fue asistida por unos médicos.

Daniel Alambre González, símbolo de una época del rock y blues argentino.
Violento robo al músico Alambre González: se hicieron pasar por vecinos, lo ataron y se llevaron sus guitarras

El primera accidente se produjo sobre la Ruta 68, a la altura de la localidad de La Merced, cuando un hombre que conducía un vehículo embistió a un ciclista y huyó. Finalmente, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que las autoridades sospechan que el conductor se encontraba alcoholizado.

Accidente Salta
Las autoridades de Salta intervinieron en el hecho.

En tanto, el automovilista protagonizó otro siniestro cuando chocó de frente contra un auto Volkswagen Gol Trend en la curva de Sumalao, por lo que murió. Por su parte, una mujer, que conducía el vehículo embestido y se dirigía a su trabajo, fue trasladada hacia un hospital ya que sufrió fracturas expuestas.

En un comienzo ambos casos generaron varios interrogantes hasta que las autoridades locales confirmaron que se trataban de accidentes protagonizados por un mismo conductor.

Tragedia en la Ruta 2: quién era el joven futbolista que murió en un choque frontal

Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida de Sebastián Traverso, un futbolista amateur de 20 años, tras un choque frontal en la Ruta 2 durante la mañana del sábado. El siniestro ocurrió a la altura de Castelli en el inicio del receso por Carnaval. La comunidad local y diversos clubes despidieron al joven con emotivos mensajes mientras la Policía investiga las causas del impacto.

Según reportó Infobae, el episodio tuvo lugar exactamente en el kilómetro 191 en dirección hacia la ciudad de Mar del Plata. Sebastián era muy querido en su localidad, ubicada en el sur bonaerense, debido a su extensa trayectoria en el fútbol infantil y juvenil de la zona.

El Independiente Fútbol Club de Castelli, institución donde el joven inició su camino deportivo, publicó un comunicado oficial para expresar sus condolencias. "El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad", manifestó la entidad. La comisión directiva decidió suspender todas las actividades deportivas programadas para este fin de semana de duelo.

La víctima también tuvo un paso formativo por las categorías juveniles de Estudiantes de La Plata y Villa San Carlos antes de su regreso al pago chico. También participó en la escuela Omar Lamas y resultó elegido en una selección por el club River Plate, según detalló Canal 4 Castelli. Su compromiso con la Liga Chascomunense le otorgó un amplio reconocimiento entre sus pares y entrenadores.

El Club Deportivo Castelli también se sumó a las muestras de afecto y solidaridad para con los allegados del deportista fallecido. "Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento y enviamos nuestras más sinceras condolencias", escribieron las autoridades del club rival en redes sociales. La unión de los equipos locales reflejó el impacto humano que provocó el accidente en la pequeña localidad.

últimas noticias

Hace 25 minutos
Hace 1 hora
