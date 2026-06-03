3 de junio de 2026 Inicio
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Se aproxima un frente frío que lo cambiará todo: retornan las lluvias y tormentas en Argentina

A pesar de las neblinas matinales y temperaturas agradables, las precipitaciones comienzan a asomarse en el horizonte. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para varias localidades del país de cara a la mitad de la semana.

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Un nuevo frente frío va a traer lluvias durante el fin de semana. 

Un nuevo frente frío va a traer lluvias durante el fin de semana. 

Télam

El Servicio Meteorógico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para varias localidades de Argentina. A pesar de las neblinas matutinas y temperaturas agradables que presenta la jornada del miércoles 3 de junio, las precipitaciones están a la vuelta de la esquina.

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El SMN informó que la provincia de Tierra del Fuego se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local.

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Durante la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en el resto del país. Sin embargo el ingreso de un frente frío desde el norte de la Patagonia cambiará el panorama para los próximos días y traerá lluvias de cara al fin de semana.

"La franja con mayores precipitaciones se extenderá desde Córdoba hacia el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires", para el jueves adelantaron desde Meteored. Las precipitaciones se intensificarán de cara al viernes 5 de junio especialmente en el noroeste bonaerense.

Cómo estará el tiempo en CABA: el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional

Para este miércoles 3 de junio, la jornada presenta un ambiente templado con una temperatura máxima estimada de 18° y una mínima de 13°. Las probabilidades de lluvia se mantienen nulas en las distintas franjas horarias, acompañadas por ráfagas de viento leves que oscilarán entre los 7 y 22 km/h con dirección predominantemente del sector sudoeste.

CABA pronóstico 3-6-26
Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

Hacia el jueves 4 de junio, las condiciones generales mostrarán pocos cambios en el termómetro. El informe prevé una máxima de 17° y una mínima de 14°, consolidando un panorama de nubosidad.

El escenario cambiará sustancialmente durante el fin de semana: para el sábado 6 y domingo 7 de junio se proyecta un marcado aumento en la inestabilidad, con probabilidades de lluvia que escalarán hasta el 40%, acompañadas por un leve descenso de la temperatura máxima, que se ubicará en los 16° hacia el cierre del domingo.

Continúa el frío en Argentina: cuál es la ciudad más fría

San Carlos de Bariloche Río Negro 8ºC
Maquinchao Río Negro 8ºC
Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 7.5ºC
Mar del Plata Buenos Aires 7.2ºC
Azul Buenos Aires 6.6ºC
San Juan San Juan 6.5ºC
El Calafate Santa Cruz 4.6ºC
Perito Moreno Santa Cruz 3.8ºC
Malargüe Mendoza 2.8ºC
La Quiaca Jujuy -2ºC

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