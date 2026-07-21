Por qué Cami Homs, la ex de De Paul, estuvo en Ezeiza durante la llegada de la Selección argentina A la modelo se la vio en el aeropuerto. El momento la puso nuevamente en el centro de la escena en un día lleno de emoción para el fútbol argentino. Agregar C5N en









Francesca y Bautista habían seguido el torneo desde los palcos oficiales junto al resto de los familiares del plantel. Redes sociales

La presencia de Camila Homs en el aeropuerto internacional de Ezeiza este lunes generó atención entre los cronistas que cubrían la llegada del seleccionado, pero el motivo no tenía nada que ver con el fútbol. La modelo fue hasta la terminal a buscar a sus hijos Francesca y Bautista, de 5 y 7 años, que regresaban de Estados Unidos tras haber acompañado a su padre, Rodrigo De Paul, durante el Mundial 2026 junto a la madre del futbolista.

Visiblemente incómoda ante las cámaras, intentó en un primer momento evitar el contacto con los medios y cubrió el rostro de su bebé Aitana, la hija que tuvo recientemente con su actual pareja, José "el Principito" Sosa, quien también estaba presente. Ante la insistencia de los cronistas, dijo "No voy a hablar chicos". Luego, en diálogo con el móvil del programa Hablemos de esto, de TN, amplió lo mínimo necesario: "Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela".

Consultada sobre cómo había vivido las semanas del torneo, tampoco dio pie a ningún desarrollo. "Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando", respondió, y con eso dio por cerrada la conversación. Francesca y Bautista habían seguido el torneo desde los palcos oficiales junto al resto de los familiares del plantel, compartiendo varios momentos con Tini Stoessel, la pareja de De Paul, a lo largo de la competencia.

El reencuentro llegó después de semanas difíciles para la modelo, que vivió la distancia con sus hijos de manera pública. A fines de la semana pasada había publicado un mensaje en Instagram por el quinto cumpleaños de Bautista, que el niño celebró en Estados Unidos con su padre. "Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también", fue la frase que más repercutió entre sus seguidores.

Redes sociales La relación que tuvieron Rodrigo De Paul y Cami Homs Rodrigo De Paul y Camila Homs estuvieron juntos durante 12 años, período en el que se convirtieron en padres de Francesca y Bautista. La separación, que se hizo pública en 2022, arrancó en términos aparentemente cordiales cuando ella abandonó España, donde vivían, para instalarse con los chicos en Puerto Madero, mientras él se quedó a vivir en Europa.

Sin embargo, lo que en un comienzo parecía encaminarse a un acuerdo privado terminó derivando en un conflicto legal que escaló hasta los tribunales. Tras una mediación sin resultados, la disputa llegó a instancia judicial. Redes sociales Al volver a la Argentina, la vida de Cami Homs fue acomodándose. Conoció a José Sosa de manera casual en su edificio y lo que empezó como una charla de vecinos derivó en una relación que hoy incluye convivencia y una hija en común. El presente amoroso contrasta con la etapa de mayor conflicto con De Paul, que quedó atrás aunque la dinámica con sus hijos incluye un contacto cotidiano, repartiéndose el tiempo con el futbolista en los períodos que les corresponden, mientras ella los espera en Buenos Aires.