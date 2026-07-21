Qué dijo Yanina Latorre sobre la arenga de Lionel Messi y las teorías conspirativas: "Me contaron que..." La conductora reveló en detalle lo que pasó en la previa del partido ante España en la final del Mundial 2026 y el motivo por el que el capitán de la Selección argentina había pedido "olvidarse de todo". Agregar C5N en









Yanina Latorre contó qué pasó con Messi. Redes sociales

La conductora Yanina Latorre contó todos los detalles de lo que pasó en la previa del partido de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, luego de las especulaciones de teorías conspirativas por la arenga de Lionel Messi, pero descartó todo. ¿Qué pasó?

“Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", había dicho el capitán.

No pasó nada dice Yanina Latorre y nos toma de locos.



Es rarísimo lo que pasó en la final del mundo eso no lo puede negar nadie.



Argentina no solo no jugó sino que no quiso jugar, no pasaron la mitad de cancha literalmente… pic.twitter.com/1LpbpFOHrr — MAESTRO SPLINTER BOSTERO (@splinterboster0) July 21, 2026 Fue entonces que aclaró: “Le pregunté a Diego (Latorre) que había un videíto que se está viralizando. Cuando te dice nos olvidamos de todo, nos olvidamos de los árbitros, de las quejas, de los vuelos, de todo. Me dijo Diego que estaban calientes por la declaración de los jugadores españoles. Ahí te pega todo”.

Y agregó: “No pasó nada en el vestuario, Messi los arengó como siempre. Pasa que como perdieron, están queriendo buscar… Ya saben que los graban, que les leen los labios y ya dicen que jugó mal porque salió anoche. Se cuidan mucho de la tecnología”.

Lionel Messi ya llegó a Rosario tras el Mundial: cómo serán los próximos días junto a su familia Lionel Messi ya está en Rosario después de haber viajado desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026. Viajó de manera privada con su familia y descansará unos días antes de incorporarse a Inter Miami.