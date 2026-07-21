Qué dijo Yanina Latorre sobre la arenga de Lionel Messi y las teorías conspirativas: "Me contaron que..."

La conductora Yanina Latorre contó todos los detalles de lo que pasó en la previa del partido de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, luego de las especulaciones de teorías conspirativas por la arenga de Lionel Messi, pero descartó todo. ¿Qué pasó?
“Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", había dicho el capitán.
Fue entonces que aclaró: “Le pregunté a Diego (Latorre) que había un videíto que se está viralizando. Cuando te dice nos olvidamos de todo, nos olvidamos de los árbitros, de las quejas, de los vuelos, de todo. Me dijo Diego que estaban calientes por la declaración de los jugadores españoles. Ahí te pega todo”.
Y agregó: “No pasó nada en el vestuario, Messi los arengó como siempre. Pasa que como perdieron, están queriendo buscar… Ya saben que los graban, que les leen los labios y ya dicen que jugó mal porque salió anoche. Se cuidan mucho de la tecnología”.
Lionel Messi ya llegó a Rosario tras el Mundial: cómo serán los próximos días junto a su familia
Lionel Messi ya está en Rosario después de haber viajado desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026. Viajó de manera privada con su familia y descansará unos días antes de incorporarse a Inter Miami.
El capitán aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario, custodiado por un imponente operativo de seguridad que impidió captar imágenes suyas y de sus acompañantes.
Tanto "La Pulga" como Rodrigo De Paul habían permanecido unas horas en Estados Unidos tras la caída de Argentina ante España en el MetLife Stadium.
Messi viajó primero desde Nueva York hacia Miami y, desde allí, emprendió el vuelo en un avión privado hacia su ciudad natal. Se espera que el '10' pase unos días de descanso junto a su familia en su residencia del barrio privado Kentucky, en Funes, antes de reincorporarse a la competencia oficial con el Inter Miami.