Femicidio en La Matanza: buscan a un hombre que degolló a una mujer en la calle

La mujer de 44 años tenía todas sus pertenencias, así que se descartó un intento de robo. El asesinato ocurrió la madrugada de este domingo.

Janet Arotinco Palomino tenía 44 años, era migrante peruana y volvía su casa en La Matanza junto a un perro negro cuando un hombre la interceptó por la espalda, la degolló y dejó su cuerpo tirado en la calle sin quitarle ninguna de sus pertenencias. Una vecina escuchó los gritos de la mujer y llamó al 911.

Cuando la Policía llegó a la esquina de Huergo y Sáenz Peña, Arotinco Palomino todavía tenía en su poder su celular, efectivo, la SUBE y las llaves de su casa. Poco después, arribó al lugar Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56 años, quien se identificó como pareja de la mujer.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, investiga el caso como un homicidio porque se desconoce si había algún vínculo entre la víctima y el atacante. Se constató la herida fatal en el cuello y otra en el tórax, que no resultó mortal, ambas realizadas con un arma punzante.

La primera etapa de la investigación confirmó que el hombre no había estado junto a Arotinco Palomino en el boliche de Liniers al que había asistido la mujer la noche del sábado. Arribas revisará las cámaras de seguridad de las fábricas de la zona para intentar identificar al sospechoso y reconstruir las últimas horas de él y de la mujer asesinada.

