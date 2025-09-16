16 de septiembre de 2025 Inicio
Doble choque en la Autopista 25 de Mayo: hubo grandes demoras y desvíos en el tránsito

Un camión chocó contra la valla de contención en la rampa de salida a la avenida Entre Ríos. Mientras que el otro impacto fue sobre la autovía.

Desvíos alternativos son la Avenida Jujuy 

Dos choques en simultáneo produjeron grandes demoras sobre la Autopista 25 de Mayo y generaron un gran caos en el tránsito en las primeras horas de este martes.

El acceso quedará cerrado de forma permanente.
Uno de los accidentes fue en la rampa de bajada a la Avenida Entre Ríos luego que un camión impactara contra la valla de contención, provocando destrozos en la parte frontal derecha del mismo, y quedó incrustado.

Rápidamente, personal de AUSA se hizo presente en el lugar para comenzar con los trabajos para poder sacar el vehículo y así evitar que se acumule mayor caudal de tránsito en la zona. Si bien las primeras horas hubo un corte total en el paso, finalmente lograron sacar al vehículo del lugar gracias al trabajo de las grúas y la calzada fue liberada.

Por su parte, la otra colisión se produjo sobre la autovía entre otro camión y un auto, un Citroen gris, que recibió un fuerte impacto en la parte trasera. Por el momento no se registraron personas heridas.

Por los siniestros, se determinó cerrar la salida a la Avenida Entre Ríos de la autopista sentido hacia La Plata por siniestro sobre la rampa. El tránsito liviano deberá continuar hasta la salida de la Avenida Jujuy, mientras que el tránsito pesado deberá salir previo en el enlace con Autopista 9 de Julio Sur.

Congestión sobre la Panamericana

En el horario pico de la Autopista Panamericana también se registra una severa congestión desde Pilar sentido Capital Federal, con un retraso de hasta dos horas por sector.

