Cierran un acceso de la autopista Dellepiane: cuáles son las alternativas para ingresar a la Ciudad Como parte de las obras que se realizan sobre la traza, el Ministerio de Movilidad Urbana informó que una de las entradas a la CABA quedará clausurado desde este lunes. También se construirá un nuevo Metrobús.







El acceso quedará cerrado de forma permanente. Redes sociales

Como parte de las obras de renovación integral de la Autopista Dellepiane, a partir de este lunes se cerrará de forma permanente el acceso de la calle Cafayate sentido a la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Villa Lugano, según informó el Ministerio de Movilidad Urbana.

La alternativa que quedará habilitada es el ingreso y egreso de la avenida Larrazábal, ubicado a 450 metros. El cierre del acceso se enmarca en la reconfiguración vial y renovación total de la autopista que comenzó en marzo, cuando Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) lanzó la licitación.

Según informaron desde la empresa, la nueva colectora que se está construyendo pasará por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y de la calle Río Negro para empalmar con la existente a la altura de la calle Rucci, por lo que el acceso de Cafayate no volverá a ser habilitado.

Además, el plan de obra incluye la ampliación del ancho de las banquinas y la construcción de un carril exclusivo para el Metrobús, separado del resto de la traza por defensas de hormigón. Las paradas, con sus correspondientes pasarelas elevadas, estarán en Piedrabuena, Cafayate, Avenida Argentina, Castañares, Escalada y Lacarra.

Está previsto que el nuevo Metrobús funcione para 2027 y conecte con el de la Autopista 25 de Mayo. En principio, lo usarán siete líneas de colectivo: 56, 86, 88, 165, 180, 193 y 96. También se construirá un parque lineal de 260.000 metros cuadrados con espacios verdes, senderos peatonales, equipamiento deportivo, áreas de juegos y zonas de descanso.