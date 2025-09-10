Fuerte choque entre un camión y una camioneta en la autopista Perito Moreno: hay cinco heridos Debido a la magnitud del incidente, tres personas debieron ser trasladadas a un hospital cercano. El hecho ocurrió a la altura de Parque Avellaneda. Por







Un camión y una camioneta provocaron un fuerte choque en la autopista Perito Moreno.

Cinco personas resultaron heridas este miércoles por la madrugada en un choque ocurrido entre una camioneta y un camión a la altura del Peaje Parque Avellaneda, sobre la autopista Perito Moreno en dirección al oeste.

Según las primeras informaciones, el siniestro vial se produjo alrededor de las 4 entre un camión y una camioneta. Como consecuencia del impacto, personal de la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar y solicitó la intervención del SAME.

De los heridos, tres mujeres fueron trasladadas a un centro de salud cercano debido a presentar diagnóstico de politraumatismos. Además, un hombre de nacionalidad peruana, de 61 años, también debió ser derivado a un hospital tras sufrir lesiones de consideración. En tanto, el conductor del otro vehículo involucrado resultó ileso.

El tren Sarmiento chocó con un auto que pasó la barrera baja en Floresta: el servicio no llega hasta Once Por un accidente de auto en el paso nivel en la calle Cardoso, en Floresta, el Tren Sarmiento circula con servicio reducido. Las formaciones no llegan hasta la estación Once, y el servicio funciona limitado entre Liniers y Moreno.

“El Tren Sarmiento circula limitado entre las estaciones Liniers y Moreno por colisión con un vehículo en el paso a nivel Cardoso”, informaron en X.

Accidente Tren Sarmiento Redes sociales Según los primeros reportes, el hecho se dio cerca de las 8 de la mañana de este miércoles en Barrio Vélez Sarsfield, Cardoso entre Yerbal y Bacacay, cuando una mujer decidió ignorar las señales del pronto paso del tren y pasó con las barreras bajas. Afortunadamente tanto la conductora como su acompañante, un menor de edad, salieron por sus propios medios del Fiat Cronos de color rojo, y no sufrieron heridas de gravedad.