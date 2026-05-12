La pareja que tuvo sexo en un avión es investigada por delitos contra la integridad sexual

Tras el episodio en clase ejecutiva, la Justicia local imputó a Mauricio C. y Sandra O por "exhibicionismo público". El hombre, un arquitecto casado, y la mujer, dueña de un centro de día, enfrentan una causa que pasará a una Unidad Especializada.

La tripulación de Copa Airlines denunció a las autoridades del Aeropuerto de Rosario lo sucedido dentro del avión.

El proceso judicial por el escándalo sexual en el vuelo proveniente de Panamá avanzó, tras la imputación de los pasajeros, y ahora estará bajo la órbita de una Unidad Especializada en delitos contra la integridad sexual. Mauricio C. y Sandra O. enfrentan cargos por "exhibicionismo público" por intentar tener sexo dentro del avión de Copa Airlines.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, el proceso judicial no contempla prisión efectiva para los involucrados por el hecho, pero tanto el hombre como la mujer deberán acceder al cumplimiento de tareas comunitarias, donaciones a entidades benéficas o el pago de una caución para resolver este conflicto legal.

La detención ocurrió el pasado viernes 8 de mayo en el aeropuerto de Rosario bajo la figura de "exhibicionismo público". Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervino ni bien se concretó el aterrizaje, después de la denuncia de los tripulantes de cabina de la aerolínea que fueron advertidos por una pasajera.

Los imputados son Mauricio C., que ejerce como arquitecto y jefe ferroviario, y Sandra O., propietaria de un centro de rehabilitación para ancianos en la zona norte de Rosario. Ambos pasaron tres días en la seccional 12ª del barrio Ludueña tras el escándalo que generó revuelo a nivel nacional.

El escándalo sigue en Rosario: el caso por exhibicionismo público pasó a una Unidad Especializada en delitos de integridad sexual.

"Tenía los pantalones bajos": revelaron detalles de la detención

La locutora Analía Bocassi, quien viajaba en la aeronave que aterrizó en Rosario desde Panamá, se refirió al arresto del hombre y la mujer que intentaron mantener relaciones sexuales durante el vuelo. "La mujer dijo que ella no tenía nada que ver", expresó la conductora radial sobre el hecho.

Bocassi relató que el hecho fue descubierto por "una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso". Además, la comunicadora brindó precisiones sobre el estado de Mauricio C. durante el viaje y detalló que "él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada".

Cuando el avión aterrizó en la terminal local, la tripulación impidió el descenso de los pasajeros por orden del juez interviniente en la causa. "El avión salió retrasado de Panamá, porque había muchos aviones. Salimos 40 minutos tarde, veníamos con el tiempo contado", recordó la mujer.