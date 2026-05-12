12 de mayo de 2026 Inicio
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Hantavirus: confirmaron que el caso de Bariloche corresponde a la cepa Andes

El Instituto Malbrán ratificó que el paciente contrajo la variante en la Patagonia. Este tipo de virus es el único con capacidad de transmisión interpersonal. También se confirmó otro caso de hantavirus en Chubut.

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El paciente sigue internado en el Hospital Zonal Ramón Carrillo.

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La noticia activó una vigilancia sanitaria especial debido a las facultades biológicas de este microorganismo. A diferencia de otras cepas del país o del resto de América, la Andes posee capacidad de contagio entre seres humanos.

Desde la conducción del Hospital Zonal "Ramón Carrillo" informaron oficialmente el parte del laboratorio nacional: "Se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose infección por Hantavirus cepa Andes". El dato resulta clave para los protocolos de aislamiento y prevención.

Los médicos especialistas remarcan que la transmisión interpersonal no es un fenómeno frecuente. Por el contrario, este tipo de contagio ocurre de forma habitual solo bajo condiciones de contacto estrecho con el individuo infectado.

El paciente, un hombre de 45 años, permanece bajo observación en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Zonal. Según el último informe médico de este martes, el afectado muestra una evolución favorable en su cuadro clínico.

Confirmaron otro caso de hantavirus en Chubut

El sistema de salud de Chubut confirmó este fin de semana un nuevo caso de hantavirus en la localidad de Corcovado, donde un hombre permanece en terapia intensiva con un cuadro respiratorio grave. El diagnóstico positivo activó el protocolo sanitario y el aislamiento preventivo de cuatro contactos estrechos del círculo íntimo del paciente.

Emiliano Biondo, epidemiólogo del Área Programática Esquel, detalló que el paciente sufrió un deterioro progresivo de su función respiratoria tras su ingreso. El especialista precisó el momento del hallazgo: "En el transcurso de su ingreso en terapia intensiva se terminaron de hacer las confirmaciones diagnósticas de la sospecha de hantavirus y finalmente durante el fin de semana tuvimos el diagnóstico de certeza".

Los familiares aislados cumplen controles clínicos y de laboratorio bajo estricta vigilancia. Biondo explicó a EQSnotas la metodología de trabajo: "Estas personas están en seguimiento con las recomendaciones sanitarias y controles, tanto de laboratorio como clínicos, durante el periodo que dure ese aislamiento".

Sobre el origen del contagio, señaló: "Siempre los primeros casos son ambientales a partir de la orina o excrementos del reservorio, que son los roedores, principalmente el ratón colilargo. Existe siempre una posibilidad remota de la transmisión interhumana".

El Ministerio de Salud provincial remarcó que la cifra de cuatro casos en lo que va del año se mantiene en los parámetros habituales. El epidemiólogo concluyó de forma categórica: "No estamos en una situación actual de brote o de un crecimiento inusual de casos".

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