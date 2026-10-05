Fan Fest por la despedida de Messi en la Selección: cuándo y dónde es, precios de las entradas, bandas de música y más

Llega una jornada histórica que prepara música, emoción y varias sorpresas para acompañar uno de los momentos más esperados por los hinchas argentinos.

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá este martes una celebración paralela al último partido del capitán con la camiseta albiceleste . La AFA organizó el Fan Fest “Gracias, Leo” , pensado especialmente para reunir a los hinchas durante una jornada marcada por el fútbol, la música y los homenajes.

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El encuentro combinará shows en vivo , propuestas gastronómicas, juegos, experiencias interactivas y diferentes espacios relacionados con la historia reciente de la Selección Argentina. El eje será acompañar colectivamente una fecha que marcará el cierre de una era para Messi y el seleccionado nacional.

El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” será este martes 6 de octubre de 2026 , en el Campo de Deportes de la UBA, en Ciudad Universitaria , muy cerca del estadio Monumental. Según la información oficial de AFA, las actividades comenzarán a las 12 y continuarán hasta las 00 .

El acontecimiento acompañará la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, que enfrentará a Benín en el Monumental . Uno de los puntos centrales del Fan Fest será precisamente la posibilidad de seguir el partido en una pantalla gigante instalada especialmente en el predio.

La fiesta tendrá así 12 horas de actividades entre música, entretenimiento y fútbol. AFA presentó la propuesta con una frase que sintetiza el espíritu del homenaje al capitán argentino: “Hay historias que no terminan, solo cambian de escenario. Gracias, Leo” .

Cómo comprar las entradas para el Fan Fest por la despedida de Messi: precio de las entradas

Las entradas para el Fan Fest “Gracias, Leo” se comercializan online mediante Deportick. Este lunes 5 de octubre, la ticketera mantiene publicada la entrada general a $30.000, a la que se suma un cargo de servicio de $3.700 por unidad.

También aparece disponible un pack de dos entradas más estacionamiento por $100.000, nuevamente con $3.700 de cargo de servicio indicado por la plataforma. El estacionamiento estará ubicado junto al predio, próximo al acceso del evento.

La ficha de Deportick muestra 11:00 en su encabezado, pero la descripción del propio evento señala 12:00 a 00:00, exactamente el horario comunicado oficialmente por AFA. Por eso, el horario oficial anunciado para el comienzo de las actividades es 12:00.

Lio ya está en el país para disfrutar su despedida. Instagram: /leomessi

Cómo será el Fan Fest por la despedida de Messi de la Selección

La música tendrá un lugar central: Kapanga tocará a las 18.30 y La T y La M lo hará desde las 19.30, además de DJs e intervenciones artísticas. La conducción de la previa estará en manos de Sergio “Goyco” Goycochea, quien encabezará juegos y la experiencia denominada “Penales con Goyco”.

Los hinchas también podrán fotografiarse con tres de los grandes trofeos conquistados por esta generación: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima. Habrá además corpóreos e inflables vinculados al número 10, el Mundial y la pelota de la Copa del Mundo 2026, además de livings temáticos y una Food Zone.

La propuesta se completará con influencers, streamers e invitados especiales, además de una transmisión desde el predio con Speed e integrantes de “Párense de Manos”. El momento principal llegará con la proyección en pantalla gigante de Argentina-Benín, transformando Ciudad Universitaria en uno de los puntos de encuentro para acompañar el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina.