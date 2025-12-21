21 de diciembre de 2025 Inicio
Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

Gracias a un operativo que incluyó allanamientos y un detective encubierto fueron rescatadas 220 especímenes, que quedaron a resguardo de la Fundación Temaikén.

Por
La DDI de La Matanza encabezó un operativo para detener a Gabriel Hernán Cano, de 48 años, en La Matanza por vender ilegalmente aves en peligro de extinción por MarketPlace de Facebook y por estados de WhatsApp. Se rescataron 220 animales con la colaboración de la Fundación Temaikén.

La investigación comenzó en enero de este año e implicó a un detective encubierto, autorizado por la Justicia Federal, que contactó a Cano para exponerlo. La investigación había revelado que las aves eran dejadas para su venta en un local de artículos de pesca ubicado en la calle Simón Pérez.

Gabriel Cano estados de WhatsApp

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, ordenó dos allanamientos. En el lugar ubicado en la calle Perseverancia al 4100, en González Catán, la policía encontró decenas de aves en jaulas pequeñas en estado de depresión, con plumaje dañado, golpes visibles y casos de pododermatitis.

Entre ellas había pepiteros de collar, reyes del bosque, reinamoras grandes, jilgueros dorados, brasitas de fuego, corbatitas, cardenales copete rojo, cabecitas negras, capuchinos garganta café y más de 120 aves exóticas de distintas especies.

Cano quedó acusado de violar la Ley 22.421, que protege la fauna silvestre. La Fundación Temaikén quedó a cargo de las aves rescatadas y se encargarán de su recuperación, cuarentena y posterior liberación en áreas protegidas.

