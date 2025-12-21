La nueva serie de Netflix basada en Agatha Cristie: cuándo se estrenará Una ficción británica ambientada en la Inglaterra de los años veinte presenta una historia breve, intensa y visualmente cuidada que apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del inicio de 2026. + Seguir en







La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta llamada "Los Siete Esferas".

Netflix se prepara para incorporar a su catálogo una miniserie de época y misterio que está generando mucha expectativa entre los suscriptores fanáticos de las historias de Agatha Christie. Se trata de Las siete esferas, una ambiciosa ficción británica de tres episodios basada en la novela homónima de la legendaria autora, que llegará en enero de 2026.

Este título apunta a captar a los fans de producciones como Bridgerton y Downton Abbey, reforzando la estrategia del gigante del streaming de adaptar novelas exitosas y ampliar su oferta de dramas de época, un género que viene mostrando alto rendimiento en audiencia.

Agatha Christie: Las siete esferas está ambientada en la Inglaterra de 1925, fue creada por Chris Chibnall, reconocido por su trabajo en Doctor Who y Broadchurch, quien propone una adaptación moderna del universo de Agatha Christie sin perder el espíritu clásico de la autora. La producción ejecutiva está a cargo de Suzanne Mackie (The Crown), Chris Sussman (Good Omens) y el propio Chibnall, mientras que Chris Sweeney dirige los tres episodios. El proyecto cuenta además con el aval de Agatha Christie Limited, con James Prichard, bisnieto de la autora, como productor ejecutivo.

La miniserie combina crimen, secretos, aristocracia y un fuerte despliegue visual, apostando por un relato ágil con personajes bien definidos. Desde Netflix destacaron que está pensada tanto para lectores clásicos como para nuevas audiencias que se acercan por primera vez a sus historias. Con un elenco estelar encabezado por Mia McKenna-Bruce, ganadora del BAFTA a la Estrella Emergente, junto a Helena Bonham Carter y Martin Freeman, esta adaptación promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del inicio de 2026.

Sinopsis de Agatha Christie: Las siete esferas Agatha Christie: Las siete esferas está ambientada en Inglaterra en 1925 y comienza durante una fiesta en una mansión campestre, donde una aparente broma termina con un crimen inesperado. A partir de ese hecho, todos los invitados quedan bajo sospecha y se abre una investigación que sacará a la luz secretos ocultos de la alta sociedad británica. El encierro y la convivencia forzada potencian los conflictos y alimentan el suspenso, mientras los personajes se mueven en un entorno de lujo, privilegios y tensiones sociales.

El eje del relato está puesto en Lady Eileen "Bundle" Brent, interpretada por Mia McKenna-Bruce, una joven aristócrata inteligente y audaz que asume un rol inesperado como investigadora. Lejos de los detectives tradicionales, su mirada intuitiva y su valentía la llevan a avanzar en un caso repleto de engaños, alianzas y traiciones. La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta llamada "Los Siete Esferas", manteniéndose fiel al estilo detectivesco característico de la autora y desplegando una variedad importante de personajes complejos, cada uno con motivaciones propias. La miniserie promete mantener la tensión con giros inesperados y una atmósfera de suspenso que atrapa hasta el final. Tráiler de Agatha Christie: Las siete esferas Reparto de Agatha Christie: Las siete esferas Mia McKenna-Bruce como Lady Eileen "Bundle" Brent

Helena Bonham Carter como Lady Caterham

Martin Freeman como Inspector Battle

Corey Mylchreest como Gerry Wade

Ed Bluemel

Nabhaan Rizwan Cuándo se estrena Agatha Christie: Las siete esferas en Netflix Agatha Christie: Las siete esferas se estrenará el 15 de enero de 2026 en Netflix, con una única temporada de tres episodios que estarán disponibles completos desde el día de su lanzamiento, permitiendo maratonear la historia durante un fin de semana.