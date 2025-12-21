IR A
Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

El actor estadounidense falleció a los 46 años en la ciudad de Los Ángeles. Participó en la serie de culto “The Wire” y producciones cinematográficas como la adaptación de Stephen King “It: Capítulo Dos”, la aclamada cinta independiente “Tangerine” y el filme de terror “The Black Phone”.

James Ransone tenía 46 años.

El actor estadounidense James Ransone, reconocido por su participación en la serie de culto “The Wire”, falleció a los 46 años en la ciudad de Los Ángeles. La noticia fue confirmada este viernes por el portal TMZ tras acceder a los informes oficiales del médico forense.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la causa del deceso fue calificada como suicidio por ahorcamiento. El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a una residencia privada tras recibir un llamado de alerta, donde se determinó que no existían indicios de sospecha de ningún delito en el lugar del hallazgo.

Ransone consolidó su carrera en la industria tras interpretar a Ziggy Sobotka, un trabajador portuario vinculado al crimen organizado, durante la segunda temporada de “The Wire”. Su actuación en los 12 episodios de la entrega recibió amplios elogios de la crítica especializada y del público por su intensidad dramática.

En el ámbito cinematográfico, el actor destacó recientemente en producciones de alto perfil como la adaptación de Stephen King “It: Capítulo Dos”, la aclamada cinta independiente “Tangerine” y el filme de terror “The Black Phone”. Asimismo, participó en series de éxito comercial como “CSI: Crime Scene Investigation”, “Hawaii Five-0” y “Burn Notice”.

Al momento de su fallecimiento, el intérprete se encontraba vinculado a la secuela “The Black Phone 2”. Con una trayectoria que inició a principios de la década de 2000 en programas como “Ed” y “Third Watch”, Ransone era considerado uno de los actores de carácter más versátiles de su generación.

