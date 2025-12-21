Video: así un delincuente atacó a una oficial de policía para robarle su arma reglamentaria en Balvanera Se trata de un hombre que agredió a una mujer que prestaba servicio sobre la calle México. La víctima cayó al piso y debió ser asistida por un grupo de médicos. Por + Seguir en







Una oficial de policía fue atacada por un delincuente en Balvanera.

Una integrante de la Policía de la Ciudad sufrió una herida luego de que un hombre intentara robarle su arma reglamentaria en el barrio porteño de Balvanera. El atacante no logró llevarse la pistola, aunque huyó del lugar y permanece prófugo.

En un video en las redes sociales se observa cuando una oficial identificada como Florencia Micaela Martínez prestaba servicio sobre la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre. En ese momento, alrededor de las 4:40, fue sorprendida de atrás por un delincuente que intentó robarle el arma reglamentaria, lo que desató un enfrentamiento.

En tanto, la víctima evitó el robo, cayó al piso y debió ser asistida por un grupo de médicos. El delincuente, por su parte, disparó hacia al piso mientras escapaba y se encuentra prófugo.

Embed AHORA Intentan robar el arma a una policía de la Ciudad. Fue en México y 24 de Noviembre, en Balvanera. pic.twitter.com/vRY4XQQqXE — Sección Ciudad (@SeccionCiudad) December 21, 2025 Según consignó la agencia Noticias Argentinas, Martínez sufrió un "traumatismo en codo derecho con escoriación y crisis de angustia", aunque no fue trasladada a un hospital. No obstante, el Centro de Orientación Urbana intervino y ahora la mujer será acompañada por una profesional del área de psicología para ser contenida.

Por su parte, el agresor no fue encontrado por las autoridades, pese a los operativos de rastrillaje. Por lo pronto, la Fiscalía Criminal y Correccional N°43, encabezada por Silvana Russi, pidió examinar la bala disparada a través de la brigada y el personal de balística, además de la declaración de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.