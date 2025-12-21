Piñas, patadas y corridas en el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional El equipo de San Isidro consiguió el ascenso al empatar 1-1 con Deportivo Armenio y ganar el reducido de la Primera B por 2-1 en el global. El cierre del partido, sin embargo, quedó empañado por una batalla campal entre los jugadores. Por + Seguir en







Después de ocho décadas de espera, Acassuso escribió una página histórica al conseguir el ascenso a la Primera Nacional. El equipo de San Isidro empató 1-1 ante Deportivo Armenio en el Estadio Armenio y se quedó con la final del reducido de la Primera B gracias al 2-1 en el resultado global, tras el triunfo 1-0 en el encuentro de ida.

El logro deportivo, sin embargo, quedó parcialmente opacado por los incidentes que se produjeron tras el pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo. Dentro del campo de juego se desató una pelea generalizada, con golpes de puño, patadas, corridas y forcejeos entre futbolistas de ambos equipos, en una escena que contrastó con el clima de definición por el ascenso.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y, luego de algunos minutos de tensión, los protagonistas fueron separados. Recién entonces los dirigidos por Darío Lema pudieron celebrar el ascenso junto a los hinchas que viajaron hasta Ingeniero Maschwitz, muchos de ellos visiblemente emocionados por el regreso del club a una categoría superior.

En lo estrictamente futbolístico, Acassuso golpeó rápido. A los nueve minutos del primer tiempo, David Escalante convirtió un penal que le dio la ventaja parcial al visitante y obligó a Armenio a marcar al menos dos goles para igualar la serie. El local llegó al empate a los 25 minutos del segundo tiempo, con un tanto de Nahuel Troxler, pero no le alcanzó para revertir la historia.

De este modo, Acassuso acompañará a Midland en la Primera Nacional la próxima temporada, coronando una campaña inolvidable que devolvió al club de San Isidro a una categoría que no pisaba desde hacía 80 años.

