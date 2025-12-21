22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Piñas, patadas y corridas en el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional

El equipo de San Isidro consiguió el ascenso al empatar 1-1 con Deportivo Armenio y ganar el reducido de la Primera B por 2-1 en el global. El cierre del partido, sin embargo, quedó empañado por una batalla campal entre los jugadores.

Por
Piñas

Piñas, patadas y corridas en el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional

Después de ocho décadas de espera, Acassuso escribió una página histórica al conseguir el ascenso a la Primera Nacional. El equipo de San Isidro empató 1-1 ante Deportivo Armenio en el Estadio Armenio y se quedó con la final del reducido de la Primera B gracias al 2-1 en el resultado global, tras el triunfo 1-0 en el encuentro de ida.

Aníbal Moreno firmó su contrato con River.
Te puede interesar:

River oficializó la llegada de Aníbal Moreno, el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo

El logro deportivo, sin embargo, quedó parcialmente opacado por los incidentes que se produjeron tras el pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo. Dentro del campo de juego se desató una pelea generalizada, con golpes de puño, patadas, corridas y forcejeos entre futbolistas de ambos equipos, en una escena que contrastó con el clima de definición por el ascenso.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y, luego de algunos minutos de tensión, los protagonistas fueron separados. Recién entonces los dirigidos por Darío Lema pudieron celebrar el ascenso junto a los hinchas que viajaron hasta Ingeniero Maschwitz, muchos de ellos visiblemente emocionados por el regreso del club a una categoría superior.

En lo estrictamente futbolístico, Acassuso golpeó rápido. A los nueve minutos del primer tiempo, David Escalante convirtió un penal que le dio la ventaja parcial al visitante y obligó a Armenio a marcar al menos dos goles para igualar la serie. El local llegó al empate a los 25 minutos del segundo tiempo, con un tanto de Nahuel Troxler, pero no le alcanzó para revertir la historia.

De este modo, Acassuso acompañará a Midland en la Primera Nacional la próxima temporada, coronando una campaña inolvidable que devolvió al club de San Isidro a una categoría que no pisaba desde hacía 80 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Chelsea estaría evaluando nuevas opciones para el mediocampo.

Atención en la Selección Argentina: ¿Enzo Fernández podría dejar Chelsea?

La Selección argentina se llevará una cifra millonaria si repite el título de Qatar 2022.

Mientras Argentina ganó u$s42 millones en Qatar 2022 por campeón, FIFA dará esta fortuna al ganador del Mundial 2026

Miguel Ángel Borja viajará a México entre el 26 y 28 de diciembre para sellar su contrato con Cruz Azul

Después de haber coqueteado con Boca, Borja ya tiene su futuro asegurado

Enzo Fernández marcó tendencia con un abrigado look de invierno.

El look total black de Enzo Fernández por las calles de Londres, con un estilo urbano

La Selección argentina disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Una por una, estas serán las sedes de Argentina en el Mundial 2026

Estudiantes de La Plata alcanzaron su 12° título nacional en la era profesional

Video: el mutitudinario festejo de Estudiantes tras ganar el Trofeo de Campeones

Rating Cero

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta llamada Los Siete Esferas.
play

La nueva serie de Netflix basada en Agatha Cristie: cuándo se estrenará

La cantante afronta los rumores de diferentes amores.

¿Cazzu en pareja? Con quién estaría la cantante

últimas noticias

Comisaría Quinta de Centenario, Neuquén.

Un hombre intentó asesinar a su expareja en Neuquén y se quitó la vida

Hace 1 hora
Quini 6: resultados del sorteo 3.332 del domingo 21 de diciembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.332 del domingo 21 de diciembre de 2025

Hace 1 hora
Piñas, patadas y corridas en el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional

Piñas, patadas y corridas en el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional

Hace 1 hora
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Sáenz respaldó el Presupuesto 2026, pero advirtió: "Con el déficit cero no se come ni se cura"

Hace 1 hora
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

Cristina continúa internada: no hubo parte médico, pero su entorno asegura que "está bien"

Hace 2 horas