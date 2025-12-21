22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cristina continúa internada: no hubo parte médico, pero su entorno asegura que "está bien"

La expresidenta fue operada de apendicitis y se especula que le den el alta este lunes. "Está bien" y "todo tranquilo", afirman cerca de la titular del PJ.

Por
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

Redes Sociales

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada la recuperación tras la operación de apendicitis con peritonitis y, pese a que no hubo parte médico este domingo, su entorno aseguró a Infobae que "está bien" y una persona de su círculo laboral remarcó: "Todo tranquilo".

Te puede interesar:

"Nunca caminarás sola": La militancia acompañó a Cristina en el Sanatorio Otamendi

Se rumorea que podría recibir el alta este lunes, pero ni su equipo de comunicación ni el Sanatorio Otamendi difundieron nueva información sobre su estado de salud.

"Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre", publicó el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, en Instagram.

Embed - Máximo Kirchner en Instagram: "Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre."
View this post on Instagram

El deseo de "pronta recuperación" de Milei

El presidente Javier Milei, en un tono inusualmente conciliador, remarcó la importancia de la empatía en situaciones de vulnerabilidad y le deseó una "pronta recuperación" a CFK.

"Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación", sostuvo el líder libertario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

Primer parte médico de Cristina: fue operada y se recupera sin complicaciones

play

Internaron a Cristina en el Sanatorio Otamendi: fue operada de apendicitis

Cristina aseguró que Milei no le encuentra el agujero al mate.

Cristina criticó el nuevo esquema cambiario: "Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país"

El expresidente argentino Néstor Kirchner.

La "batalla cultural" de la derecha pone en debate el pago de Néstor Kirchner al FMI

play

"Hoy se mueren más jubilados que en pandemia": el análisis de Nancy Pazos sobre el último año de Javier Milei

Cristina Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno.

Tras el dato de inflación, Cristina cuestionó la política económica: ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?

Rating Cero

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

La historia gira en torno a una serie de asesinatos conectados con una organización secreta llamada Los Siete Esferas.
play

La nueva serie de Netflix basada en Agatha Cristie: cuándo se estrenará

La cantante afronta los rumores de diferentes amores.

¿Cazzu en pareja? Con quién estaría la cantante

últimas noticias

Comisaría Quinta de Centenario, Neuquén.

Un hombre intentó asesinar a su expareja en Neuquén y se quitó la vida

Hace 1 hora
Quini 6: resultados del sorteo 3.332 del domingo 21 de diciembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.332 del domingo 21 de diciembre de 2025

Hace 1 hora
Piñas, patadas y corridas en el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional

Piñas, patadas y corridas en el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional

Hace 1 hora
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Sáenz respaldó el Presupuesto 2026, pero advirtió: "Con el déficit cero no se come ni se cura"

Hace 1 hora
La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

Cristina continúa internada: no hubo parte médico, pero su entorno asegura que "está bien"

Hace 2 horas