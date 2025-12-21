Cristina continúa internada: no hubo parte médico, pero su entorno asegura que "está bien" La expresidenta fue operada de apendicitis y se especula que le den el alta este lunes. "Está bien" y "todo tranquilo", afirman cerca de la titular del PJ. Por + Seguir en







La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución. Redes Sociales

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada la recuperación tras la operación de apendicitis con peritonitis y, pese a que no hubo parte médico este domingo, su entorno aseguró a Infobae que "está bien" y una persona de su círculo laboral remarcó: "Todo tranquilo".

Se rumorea que podría recibir el alta este lunes, pero ni su equipo de comunicación ni el Sanatorio Otamendi difundieron nueva información sobre su estado de salud.

Desde este sábado que un grupo de militantes permanece en la puerta de la clínica de Recoleta con una bandera con la leyenda "Nunca caminarás sola" y carteles en los que se lee: "Cristina siempre con vos","La lealtad con lealtad se paga","Fuerza Cristina, te amamos".

"Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre", publicó el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, en Instagram.

Embed - Máximo Kirchner en Instagram: "Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre." View this post on Instagram El deseo de "pronta recuperación" de Milei El presidente Javier Milei, en un tono inusualmente conciliador, remarcó la importancia de la empatía en situaciones de vulnerabilidad y le deseó una "pronta recuperación" a CFK.

"Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación", sostuvo el líder libertario.