Balvanera: un delincuente atacó a una oficial de policía para robarle su arma reglamentaria

La mujer se encontraba sobre la calle México, cuando fue agredida por un hombre que luego huyó. La víctima sufrió un traumatismo y una crisis nerviosa.

El hecho se produjo en Balvanera.

Una integrante de la Policía de la Ciudad sufrió una herida luego de que un hombre intentara robarle su arma reglamentaria en el barrio porteño de Balvanera. El atacante no logró llevarse la pistola, aunque huyó del lugar y permanece prófugo.

El hecho se produjo sobre la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre, cuando una oficial identificada como Florencia Micaela Martínez fue sorprendida por atrás por un hombre que el apoyó un arma de fuego en el cuello. En ese momento, la víctima cayó al piso y evitó el robo, mientras que el delincuente disparó hacia al piso mientras escapaba.

En tal sentido, según consignó la agencia Noticias Argentinas, la víctima fue asistida por un grupo de médicos, que le diagnosticaron "traumatismo en codo derecho con escoriación y crisis de angustia", aunque no la trasladaron a un hospital. No obstante, el Centro de Orientación Urbana intervino y ahora la mujer será acompañada por una profesional del área de psicología para ser contenida.

Por su parte, el agresor no fue encontrado por las autoridades, pese a los operativos de rastrillaje. Por lo pronto, la Fiscalía Criminal y Correccional N°43, encabezada por Silvana Russi, pidió examinar la bala disparada a través de la brigada y el personal de balística, además de la declaración de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Venezuela denunció el secuestro de un tercer buque petrolero y acusó a Estados Unidos de piratería

