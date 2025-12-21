Javier Milei confirmó que no derogará el Presupuesto 2026 y ratificó el compromiso con el déficit cero

El Presidente confirmó que el Presupuesto con media sanción seguirá vigente y que se readecuarán partidas sin subir impuestos. También habló de la AGN, Macri, Cristina Kirchner, la Corte Suprema y la situación cambiaria.

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la decisión del Gobierno de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario , el president e Javier Milei aseguró que no vetará ni derogará el Presupuesto 2026 y reafirmó que su ejecución estará estrictamente alineada con el objetivo de déficit cero.

En declaraciones a La Nación+, el mandatario destacó que el oficialismo logró avanzar con la sanción del Presupuesto y subrayó que el proyecto con media sanción “está construido sobre la base del déficit cero” . Según explicó, el superávit primario previsto permitirá cubrir el pago de intereses de la deuda. “Tenemos que destacar que hemos podido sancionar el presupuesto. El presupuesto que tiene media sanción está construido sobre la base del déficit cero. El superávit primario va a cubrir el pago de intereses o más ”, sostuvo.

En ese marco, volvió a cuestionar con dureza el déficit fiscal . “El déficit fiscal es inmoral porque de alguna manera se financia. Si se financia con impuestos se está metiendo la mano en el bolsillo a alguien. La segunda forma es engañando a la gente con impuestos implícitos como la emisión monetaria, que genera inflación y golpea a los vulnerables. Más aberrante aún es utilizar la deuda, que son impuestos futuros: la fiesta de hoy se la cobra a generaciones futuras”, afirmó.

Más allá del plano económico, el Presidente se refirió a la tensión política generada por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) . En ese sentido, negó que se haya tratado de una traición al expresidente Mauricio Macri. “No fue una traición a Mauricio Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política”, explicó, y rechazó las versiones sobre acuerdos con el peronismo. “No hicimos ningún pacto con Massa o el kirchnerismo como dijo parte del peronismo . Cristina terminó presa en este gobierno” , enfatizó.

Consultado por el estado de salud de la exvicepresidenta, tras su cuadro de apendicitis, Milei buscó diferenciar lo político de lo personal. “Yo separo lo político de lo humano. Puedo tener la peor opinión política de Cristina, pero no me meto con lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, señaló.

El mandatario también defendió el nombramiento de Andrés Vázquez, denunciado por evasión, al frente del ARCA. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en Argentina. Tiene claro cómo funciona en cada uno de sus puntos”, afirmó, y agregó que la existencia de causas abiertas no implica culpabilidad. “Uno no puede estar culpando y sentenciando a la gente antes de que actúe la justicia. Es algo que los argentinos deberían aprender, en especial los medios que sentencian y ejecutan gente sabiendo que a la política le gusta embarrar la cancha con la justicia”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de avanzar con nuevos nombramientos en la Corte Suprema, Milei fue tajante: “No es el momento. Tengo que lograr tener los dos tercios en el Congreso y hoy no están esos números. Va a ser tensar la situación de manera innecesaria”. En ese sentido, aclaró que no está dispuesto a negociar con el kirchnerismo. “No estoy dispuesto a darle ningún tipo de concesión. Cuando podamos juntar los dos tercios sin tener que golpearle la puerta al kirchnerismo, lo haremos”, afirmó.

En relación con los vencimientos de deuda, el Presidente aseguró que el Tesoro cuenta con los recursos necesarios para afrontar pagos por unos 4.300 millones de dólares. “Vamos a pagar. Ya tenemos gran parte del cash y tenemos opciones abiertas de financiamiento. Solo con la oferta de repo por parte de bancos recibimos 7 mil millones de dólares, así que estamos tranquilos”, indicó.

Más adelante en la entrevista, Milei volvió a defender el esquema cambiario y la ampliación de las bandas. Señaló que el objetivo es contener la volatilidad en un país con una historia monetaria traumática. “Las bandas están para neutralizar la volatilidad. Argentina viene de 90 años muy traumáticos en su historia monetaria”, explicó, y aseguró que el tipo de cambio se mantiene dentro de los márgenes previstos. “Pocas veces tocó el techo”, dijo.

Además, destacó el desempeño del Gobierno en materia de reservas y deuda. “Somos el gobierno que más dólares compró en la historia: más de 30 mil millones desde que llegamos. También somos el gobierno que más deuda pagó. Cuando llegamos, la deuda consolidada entre el Tesoro y el Banco Central era de 500 mil millones de dólares; hoy es de 450 mil millones. Lo pagamos con dólares que compramos”. También aseguró que si la economía crece al 5%, según sus previsiones, las reservas podrían crecer entre 10 mil y 17 mil millones de dólares.

Consultado por la baja del riesgo país, lo relacionó con el "riesgo kuka" y el resultado de las elecciones de octubre. Acto seguido minimizó la caída del consumo al sostener que está cambiando la forma en la cual consumen las personas. "¿Por qué no se fijan cómo evoluciona el comercio digital o los balances del Mercado Libre para ver cómo está funcionando el consumo? Hay quienes no entienden que la economía y la forma en la cual se consumen han cambiado".

En otro tramo de la entrevista se refirió a la reforma laboral, a la que calificó como necesaria para incorporar más trabajadores al mercado formal. "Hoy tenemos a la mitad de los trabajadores en la informalidad sin ningún derecho. La modernización laboral que proponemos no le quita derechos a nadie, si no que se los da. Además hay incentivos a las empresas para que formalicen a los trabajadores. La reforma laboral no es contra nadie, es a favor de que los trabajadores tengan más oportunidad de empleo y con mejores remuneraciones".