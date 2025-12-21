21 de diciembre de 2025 Inicio
Detuvieron a un delincuente chileno tras una feroz entradera a jubilados en Moreno

Se trata de Leopoldo Alberto Jara Araya quien fue apresado en el barrio Almafuerte, en La Matanza. Durante los allanamientos se secuestró un millón de pesos, celulares y la llave del auto con el que se cometió el robo.

Leopoldo Alberto Jara Araya había entrado a la casa de jubilados en Moreno

Un hombre de nacionalidad chilena fue detenido en las últimas horas tras una feroz entradera a un matrimonio de jubilados en su casa de Moreno. El delincuente, cuenta con un frondoso prontuario.

El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 
Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

El sospechoso, identificado como Leopoldo Alberto Jara Araya, era intensamente buscado luego de haber sido protagonista de un robo el pasado 15 de diciembre, cuando irrumpió, junto con un grupo de ladones, en el domicilio del empresario textil Alberto Nine, de 94 años, a quien golpearon brutalmente en la cabeza.

También lo maniataron junto a su pareja Sandra Pucheta, de 66 años, para llevarse joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que tenía el matrimonio.

En las últimas horas, el hombre de nacionalidad chilena detenido en las últimas horas cuando fue arrestado en el barrio Almafuerte de La Matanza luego de que el personal de la DDI Moreno-General Rodríguez rastreara el Peugeot 308 blanco utilizado en el asalto y el impacto de la señal de un celular robado a las víctimas.

La investigación quedó bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de Solange Castelli. Durante el procedimiento que concluyó con el arresto del ladrón incluyó un exhaustivo relevamiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el seguimiento de los vehículos a través de la Estación Troncal de Peaje del Acceso Oeste.

Detuvieron a un delincuente chile con un amplio prontuario

La detención de Leopoldo Alberto Jara Araya se produjo en las últimas horas por los efectivos de la DDI Moreno-General Rodríguez luego de una serie de allanamientos que se llevaron a cabo de urgencia.

Durante el procedimiento se secuestró un millón de pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares y la llave del rodado implicado.

Jara Araya posee antecedentes penales que datan desde el año 2005 por delitos que incluyen robo calificado, tenencia ilegal de arma de guerra y portación de ganzúas, habiendo cumplido condenas en jurisdicciones como La Matanza y la provincia de Misiones.

