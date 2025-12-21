IR A
Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

El dúo pop de Ale Sergi y Juliana Gattas cerró su serie de presentaciones en Ferro y confirmó que no harán recitales por un año para enfocarse exclusivamente en la producción de un nuevo material discográfico de estudio.

El dúo pop Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, cerró su serie de presentaciones en el estadio Ferro Carril Oeste con un anuncio que marcó el fin de una etapa. Ante un estadio colmado, los artistas confirmaron que se alejarán de los escenarios por un año para enfocarse exclusivamente en la producción de un nuevo material discográfico de estudio.

Durante el tercer show agotado del año, la emotividad dominó la jornada, especialmente cuando Ale Sergi tomó la palabra para formalizar el receso. “Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”, explicó el cantante ante la visible conmoción de Gattas, quien rompió en llanto sobre el escenario.

El mensaje buscó despejar cualquier rumor de separación, subrayando que la pausa es una decisión artística planificada. “Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo. Pero nos vamos con alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante muchísimo tiempo”, añadió Sergi, agradeciendo la vigencia de la banda tras más de dos décadas de trayectoria.

En un momento de balance, el vocalista recordó los inicios del proyecto y la sorpresa ante el éxito masivo alcanzado. “Era una fantasía para nosotros ver los estadios llenos de otros artistas y nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Muchísimas gracias por regalarnos esto”, expresó conmovido, rememorando la tarde en la que decidieron formar el grupo entre amigos.

El concierto, que contó con la participación especial de Tini Stoessel para interpretar el hit “Me Gusta”, sirvió como cierre de la exitosa etapa de su último álbum, Nuevo Hotel Miranda!. Según confirmaron desde el entorno del dúo, el año 2026 no contará con giras ni presentaciones en Argentina, priorizando la composición de nuevas canciones tras un 2025 de alta exposición.

No obstante, se prevé una única excepción internacional en la agenda del dúo para febrero de 2026: su participación en el Benidorm Fest en España. Allí presentarán el sencillo “Despierto Amándote”, en un evento que funcionará como un gesto aislado dentro de su año de retiro, condicionado además por la reciente baja de España en el festival Eurovisión por motivos éticos.

