El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

Agustín Monzón y la bailarina Julieta Rossi oficializaron su relación luego de la pelea "de todos los tiempos" con Franco Bonavena, nieto del boxeador Oscar "Ringo" Bonavena, en la tercera edición de "Párense de manos".

El actor Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, y la bailarina Julieta Rossi, expareja de Fernando Báez Sosa, oficializaron su relación tras la pelea "de todos los tiempos" con Franco Bonavena, nieto de Oscar "Ringo" Bonavena, en la tercera edición de Párense de Manos.

Monzón perdió ante Bonavena por "decisión unánime" de los jueces, pero, afortunado en el amor, se le declaró a Rossi ante todos los presentes en el estadio Tomás Adolfo Ducó que habían asistido al evento conducido por el streamer de Vorterix, Luquitas Rodríguez.

"Quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi que me acompañó en este proceso", reveló sorpresivamente Agustín luego de la pelea, invitó a su enamorada a subir al ring y concluyó: "Te amo con todo mi corazón".

Los indicios del amor entre Agustín y Julieta en redes sociales

El exparticipante de Survivor, Expedición Robinson (Telefe) y la bailarina de la tercera edición de Párense de Manos ya se mostraban íntimos en redes sociales sin explicitar el estatus de novios. Su última aparición pública fue en los premios Ídolo 2025 cuando compartieron un video realizando un challenge juntos en sus cuentas de Instagram.

Tras la muerte de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Rossi se dedicó a su carrera como bailarina y modelo. Mantuvo un perfil bajo, se dedicó a acompañar a Silvino Báez y Gabriela Sosa y decidió no participar de la serie de Netflix sobre la causa, 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa.

La joven se refugió en la danza y se mudó a Estados Unidos en 2023 para estudiar y perfeccionarse en el Millennium Dance Complex, en Los Ángeles. Compartió escenario con Ecko, Connie Isla, Aitana, Flor Vigna, Marty D y Yas Gagliardi.

Por su parte, Monzón es santafesino y se mudó a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar actuación. Participó en las series Monzón, Coppola, el representante y fue doble de riesgo en El Eternauta.

