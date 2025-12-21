¿Cazzu en pareja? Con quién estaría la cantante

Las últimas versiones indican que se trataría de alguien perteneciente al área de producción o audiovisual que la acompañó en sus recientes presentaciones.

A pocos días del cierre de 2025, volvieron a circular versiones sobre la vida sentimental de Cazzu en el mundo del espectáculo. Luego de su mediática separación de Christian Nodal y de un período de bajo perfil, distintas fuentes sostienen que la artista jujeña atraviesa un nuevo acercamiento amoroso. Su reciente estadía en México aparece como el contexto en el que surgió este posible vínculo.

De acuerdo con información difundida por periodistas especializados como Javier Ceriani, el interés romántico sería un hombre de nacionalidad mexicana. Las versiones indican que el vínculo tomó fuerza durante la gira de la cantante por ese país y que no se trata de integrantes visibles de su equipo artístico, sino de una persona vinculada al área de producción o audiovisual que la acompañó en sus presentaciones recientes.

A lo largo del año también circularon rumores que la relacionaron con otras personas, como su entrenador personal Axel Napp, versiones que la propia Cazzu desmintió al aclarar que existía solo un lazo profesional y de amistad . En esta oportunidad, la artista eligió el silencio y concentró su energía en el éxito de su tour previsto para 2026 y en la crianza de su hija, mientras su presente profesional la encuentra en un momento de fuerte crecimiento y estabilidad.

A fines de 2025, los rumores sobre la vida sentimental de Cazzu tomaron una relevancia inesperada . Tras su mediática ruptura con Christian Nodal y el revuelo que generó el matrimonio de su ex con Ángela Aguilar, la “Nena Trampa” parece dispuesta a cerrar definitivamente ese capítulo. Distintas voces del periodismo de espectáculos sostienen que la artista argentina volvió a permitirse una nueva experiencia amorosa, lo que despertó múltiples especulaciones entre sus seguidores.

El periodista Javier Ceriani fue uno de los primeros en instalar la versión, al señalar que la cantante habría vivido una conexión especial durante su reciente estadía en México. Según su relato, el vínculo se consolidó a lo largo de la gira 2025 en ese país, donde a la jujeña le reapareció el entusiasmo por el amor. Aunque no trascendió una identidad confirmada, las versiones coinciden en que se trata de un hombre de nacionalidad mexicana, un dato cargado de simbolismo tras su historia personal.

En relación con este posible romance, quedó descartada la idea de que se trate del bailarín Gonzalo Gerber, con quien se la relacionó meses atrás por la química sobre el escenario. Las informaciones más recientes apuntan a alguien del equipo de producción o del área audiovisual que trabajó junto a ella en sus shows. Esta persona mantuvo una cercanía sostenida con la artista, acompañándola tanto en el plano profesional como en lo emocional durante un año de alta exposición.

Frente al interés mediático, Cazzu eligió mantener un perfil reservado y coherente con su forma de manejar la intimidad. En sus redes sociales, solo comparte escenas vinculadas a su hija Inti y al armado de su ambiciosa gira mundial prevista para 2026. Lejos de disipar las versiones, este silencio refuerza la idea de un vínculo cuidado, que transita una etapa inicial lejos de la mirada pública.

Este posible nuevo amor se da en un contexto de fuerte crecimiento profesional. Luego de cumplir 31 años en diciembre de 2025 y alcanzar cifras récord en la preventa de sus próximos conciertos, la trapera atraviesa un momento de plenitud. Sus seguidores celebran que logre reconstruirse emocionalmente en el mismo país donde atravesó situaciones difíciles, y leen este acercamiento como una muestra de resiliencia y madurez.

Si la relación se confirma, Cazzu cerraría el 2025 con un renovado equilibrio entre su rol de madre, su proyección internacional y su vida afectiva. Por ahora, la identidad del supuesto “galán mexicano” permanece en reserva, una decisión que la artista prioriza para proteger su bienestar. Tras un período de introspección, la referente del trap argentino deja en claro que su foco está puesto en ella y en su familia, permitiendo que el amor avance a su propio ritmo.