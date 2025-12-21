IR A
IR A

¿Cazzu en pareja? Con quién estaría la cantante

Las últimas versiones indican que se trataría de alguien perteneciente al área de producción o audiovisual que la acompañó en sus recientes presentaciones.

La cantante afronta los rumores de diferentes amores.

La cantante afronta los rumores de diferentes amores.

Redes sociales
  • Tras su separación de Christian Nodal, volvieron los rumores sobre un nuevo acercamiento amoroso de Cazzu durante su reciente estadía en México.
  • Versiones periodísticas señalan que se trataría de un hombre mexicano vinculado al área de producción o audiovisual de su gira.
  • La artista descartó rumores previos y, en esta ocasión, eligió mantener silencio y un perfil bajo.
  • Mientras tanto, se enfoca en su gira 2026, su crecimiento profesional y la crianza de su hija.

A pocos días del cierre de 2025, volvieron a circular versiones sobre la vida sentimental de Cazzu en el mundo del espectáculo. Luego de su mediática separación de Christian Nodal y de un período de bajo perfil, distintas fuentes sostienen que la artista jujeña atraviesa un nuevo acercamiento amoroso. Su reciente estadía en México aparece como el contexto en el que surgió este posible vínculo.

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef
Te puede interesar:

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

De acuerdo con información difundida por periodistas especializados como Javier Ceriani, el interés romántico sería un hombre de nacionalidad mexicana. Las versiones indican que el vínculo tomó fuerza durante la gira de la cantante por ese país y que no se trata de integrantes visibles de su equipo artístico, sino de una persona vinculada al área de producción o audiovisual que la acompañó en sus presentaciones recientes.

A lo largo del año también circularon rumores que la relacionaron con otras personas, como su entrenador personal Axel Napp, versiones que la propia Cazzu desmintió al aclarar que existía solo un lazo profesional y de amistad. En esta oportunidad, la artista eligió el silencio y concentró su energía en el éxito de su tour previsto para 2026 y en la crianza de su hija, mientras su presente profesional la encuentra en un momento de fuerte crecimiento y estabilidad.

Quién sería la nueva pareja de Cazzu

A fines de 2025, los rumores sobre la vida sentimental de Cazzu tomaron una relevancia inesperada. Tras su mediática ruptura con Christian Nodal y el revuelo que generó el matrimonio de su ex con Ángela Aguilar, la “Nena Trampa” parece dispuesta a cerrar definitivamente ese capítulo. Distintas voces del periodismo de espectáculos sostienen que la artista argentina volvió a permitirse una nueva experiencia amorosa, lo que despertó múltiples especulaciones entre sus seguidores.

El periodista Javier Ceriani fue uno de los primeros en instalar la versión, al señalar que la cantante habría vivido una conexión especial durante su reciente estadía en México. Según su relato, el vínculo se consolidó a lo largo de la gira 2025 en ese país, donde a la jujeña le reapareció el entusiasmo por el amor. Aunque no trascendió una identidad confirmada, las versiones coinciden en que se trata de un hombre de nacionalidad mexicana, un dato cargado de simbolismo tras su historia personal.

cazzu latinaje
Cazzu en vivo

Cazzu en vivo

En relación con este posible romance, quedó descartada la idea de que se trate del bailarín Gonzalo Gerber, con quien se la relacionó meses atrás por la química sobre el escenario. Las informaciones más recientes apuntan a alguien del equipo de producción o del área audiovisual que trabajó junto a ella en sus shows. Esta persona mantuvo una cercanía sostenida con la artista, acompañándola tanto en el plano profesional como en lo emocional durante un año de alta exposición.

Frente al interés mediático, Cazzu eligió mantener un perfil reservado y coherente con su forma de manejar la intimidad. En sus redes sociales, solo comparte escenas vinculadas a su hija Inti y al armado de su ambiciosa gira mundial prevista para 2026. Lejos de disipar las versiones, este silencio refuerza la idea de un vínculo cuidado, que transita una etapa inicial lejos de la mirada pública.

Cazzu

Este posible nuevo amor se da en un contexto de fuerte crecimiento profesional. Luego de cumplir 31 años en diciembre de 2025 y alcanzar cifras récord en la preventa de sus próximos conciertos, la trapera atraviesa un momento de plenitud. Sus seguidores celebran que logre reconstruirse emocionalmente en el mismo país donde atravesó situaciones difíciles, y leen este acercamiento como una muestra de resiliencia y madurez.

Si la relación se confirma, Cazzu cerraría el 2025 con un renovado equilibrio entre su rol de madre, su proyección internacional y su vida afectiva. Por ahora, la identidad del supuesto “galán mexicano” permanece en reserva, una decisión que la artista prioriza para proteger su bienestar. Tras un período de introspección, la referente del trap argentino deja en claro que su foco está puesto en ella y en su familia, permitiendo que el amor avance a su propio ritmo.

Noticias relacionadas

Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

El Tesoro aceleró la compra de dólares y elevó a casi u$s2.000 millones sus depósitos en el BCRA

El Tesoro aceleró la compra de dólares y elevó a casi u$s2.000 millones sus depósitos en el Banco Central

Hace 11 minutos
Javier Milei con su gabinete después de las últimas incorporaciones de 2025.

Con asado de por medio, Milei y su gabinete harán el balance de año y proyectarán 2026

Hace 27 minutos
Aníbal Moreno firmó su contrato con River.

River oficializó la llegada de Aníbal Moreno, el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo

Hace 35 minutos
La mujer y su hija asesinadas en San Luis.

La conmovedora despedida de la familia de la madre y su hija asesinadas en San Luis: "Que esto no quede así"

Hace 47 minutos
La parrilla con forma de féretro.

El asado de fin de año en una fábrica de ataúdes que causó furor en redes sociales

Hace 49 minutos