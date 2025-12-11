11 de diciembre de 2025 Inicio
Ruptura: Leila Gianni armó un bloque propio en La Matanza y LLA fue tajante: "No pertenece"

La flamante concejal electa por el electorado de La Libertad Avanza se alió con el PRO y la fuerza violeta la cruzó en redes sociales.

Leila Gianni

Leila Gianni, afuera del LLA.

La flamante concejal de La Matanza electa por La Libertad Avanza Leila Gianni formó un bloque nuevo con dos legisladores del PRO y el bloque de LLA en el Concejo Deliberante aclaró en un comunicado que la exfuncionaria "no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar" en nombre del partido.

"Gianni afuera", habían anticipado en el canal de difusión de WhatsApp de LLA La Matanza.

Leila Gianni La Matanza

La exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano aseguró en X que no se fue "a ningún lado", afirmó que continúa alineada con el presidente Javier Milei y explicó que la conformación del bloque Alianza Libertad Republicana en el Concejo Deliberante de La Matanza "no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1998554927929376968?s=20&partner=&hide_thread=false

"Se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos", apuntó Gianni en contra del bloque de LLA conformado por Lorena Ramos en la presidencia, Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

La concejala se alió con Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra del PRO y con el libertario Ricardo Lococco. Además, en X la defendió la diputada Lilia Lemoine, quien recordó que "los concejales no pueden echarse entre sí", criticó el comunicado firmado por los concejales y advirtió que "no está respetando" el pedido que realizó el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, en el Congreso Legislativo realizado en Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1995631749137924142?s=20&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, la cuenta que publicó el comunicado en el que señalan que el paso de Gianni por LLA "fue meramente circunstancial y electoral" corresponde a las creadas por el equipo del armador bonaerense durante la campaña electoral de las últimas elecciones legislativa.

