La conmovedora despedida de la familia de la madre y su hija asesinadas en San Luis: "Que esto no quede así"

Se trata de un posteo de la hija de la mujer y hermana de la adolescente, quienes fueron halladas apuñaladas. "Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa", marcó.

La mujer y su hija asesinadas en San Luis.

La hija mayor de Vanesa Zanni y hermana de la adolescente halladas asesinadas a puñaladas en una casa de la provincia de San Luis las despidió en las redes sociales y advirtió que "esto no puede quedar así". Por el hecho fue detenida una pareja, como acusada de estar vinculada con el doble crimen.

En su cuenta de la red social Facebook, la joven, llamada Sol Josefina Di Matteo, lamentó el asesinato de su madre y su hermana de 13 años: "Que esto no quede así. Esto no tiene que quedar así. Tienen que aparecer los culpables. Por favor compartan. Por favor que no sea un caso más de homicidio/femicidio. Por mi mamá, por mi hermanita, que es la que se llevó la peor parte".

"Mi Dios. Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa. Dios, que se resuelva todo pronto", marcó en esta línea.

En tanto, un amigo de la familia expresó: "Nunca te olvidaré, Vanesita. Gracias por cruzarte en mi camino y regalarme una sonrisa, alguna charla, una lágrima o una caminata barrial. Nunca faltó ese abrazo que a todos nos dabas. Siempre dispuesta a ayudar a quien más lo necesitaba".

La alerta llegó a través de una vecina, quien, preocupada al no obtener respuesta de las víctimas tras varios intentos de contacto, llamó al 911. Al ingresar al domicilio, el personal de la Comisaría 10° se encontró con el peor de los escenarios: ambos cuerpos apuñalados y con claros signos de violencia.

La publicación de la familiar de las víctimas.

La fiscal de Instrucción N° 5, Gisela Milstein, se hizo presente en el lugar y ordenó de inmediato la intervención del Departamento de Homicidios para preservar la escena y recolectar evidencias que permitan reconstruir las últimas horas de madre e hija.

Para establecer lo ocurrido, la fiscal indagó en la historia de la mujer. Vanesa Zanni era una figura conocida en el barrio por su compromiso social. De acuerdo con la información brindada por medios de la provincia, la mujer formaba parte del programa estatal "Familia Solidaria", dedicado a brindar refugio temporal a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o bajo disposiciones judiciales.

En este contexto, la investigación se centró en el entorno reciente de la casa: el testimonio de una vecina fue determinante para poner el foco sobre una joven de 21 años, a la que vieron en reiteradas ocasiones merodeando el barrio y la vivienda de la mujer y su hija.

Al profundizar sobre la joven, la Policía detectó que hubo una denuncia por averiguación de paradero por parte de su padrastro y, tras una breve aparición, al conocerse la noticia de la muerte de Zanni nuevamente la joven se dio a la fuga.

Horas después de intensa búsqueda, la Policía de San Luis confirmó la detención de una pareja que estaría vinculada con el hecho. Los arrestos tuvieron lugar en la provincia de La Pampa, sobre la ruta nacional N° 188, y cerca de las localidades Quetrequén y Maisonnave. Ocurrió en el marco de un operativo realizado en conjunto con fuerzas policiales de otras jurisdicciones del país.

