"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Tras el grave accidente en moto del exparticipante de Gran Hermano, la pareja volvió a acercarse. ¿Qué decidieron después? ¿Cómo quedó el lazo entre ambos?

Daniela Celis y Thiago Medina.

Los exparticipantes de Gran Hermano, Thiago Medina y Daniela Celis, explicaron en Instagram que se van a querer "toda la vida" por la familia que formaron, pero se refirieron en pasado a su noviazgo. Además se abrazaron, pero no se besaron.

"La verdad que nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida", resumió Thiago en redes sociales e insistió: "¿Qué pasó? Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre toda la vida".

El influencer invitó a su ahora expareja a aparecer en el video y continuó hablando de la relación de ambos, momento en el que hizo explícito el fin de su relación. Después de su accidente en moto, Thiago le había propuesto casamiento a Daniela, pero ella lo desestimó.

“Sí, aparte de haber sido pareja, somos padres y bueno, sabemos entender eso también. Como ustedes saben que crecimos juntos...”, afirmó Thiago y Daniela completó la idea refiriéndose directamente a quienes los siguen desde su paso por el reality: “Ustedes nos vieron evolucionar todo el trayecto de estos tres años, estamos muy felices por eso”.

La puerta de la reconciliación de Thiago Medina y Daniela Celis

En noviembre ambos fueron entrevistados por Moria Casán en El Trece y reconocieron que el cariño mutuo "ya no es el mismo" que antes del accidente y habían dejado abierta la puerta para una reconciliación.

"Es cierto que con el accidente aprendimos a llevarnos de otra manera, respetarnos de otra manera, con el cariño mutuo. Siento que ya no es el cariño de antes, vas a ser mi familia para toda la vida, para siempre", reconoció la panelista de Luzu TV.

Aún así, La One apenas los recibió no tardó en hacer la pregunta de rigor: “Tenemos acá a esta pareja hermosa. ¿Ustedes dos están peleados?”. Entre risas, Daniela no le esquivó la consulta, pero dejó un destallo de dudas: “No sabemos qué estamos, la verdad”.

