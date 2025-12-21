Un hombre intentó asesinar a su expareja en Neuquén y se quitó la vida

Fernando Gabriel Gómez atacó con un arma de fuego a su expareja en su domicilio este domingo, la hirió de gravedad y se quitó la vida antes de que llegara la policía gracias al Botón de Alerta Personal (BAP) que había llegado a activar la mujer.
La mujer quedó en estado crítico en un hospital de Neuquén ciudad. La víctima tenía un botón antipánico que activó dos veces.
Fernando Gabriel Gómez atacó con un arma de fuego a su expareja en su domicilio este domingo, la hirió de gravedad y se quitó la vida antes de que llegara la policía gracias al Botón de Alerta Personal (BAP) que había llegado a activar la mujer.
La víctima quedó en estado crítico en el Hospital Castro Rendón, de Neuquén capital, y permanece en observación después de que la derivaran del Hospital Natalio Burd de Centenario debido a la complejidad de su cuadro. Su expareja le disparó en la cabeza y necesitó una cirugía.
El ataque comenzó a las 15:30, cuando la mujer activó por segunda vez en el día el BAP, en una casa en el sector de Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas. La Comisaría Quinta respondió el alerta y reportaron disparos al llegar al hogar, cuando ingresaron la mujer ya estaba herida y Gómez muerto.
La mujer ya había activado el BAP dos horas y media antes porque el agresor se había acercado a las afueras de su domicilio. La policía acudió al lugar por esa primera alerta, Gómez se fue en auto y no se radicó una denuncia por el hecho. La víctima cuenta con el BAP desde el 12 de diciembre, hace menos de diez días.