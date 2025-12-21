Un hombre intentó asesinar a su expareja en Neuquén y se quitó la vida La mujer quedó en estado crítico en un hospital de Neuquén ciudad. La víctima tenía un botón antipánico que activó dos veces. Por + Seguir en







Comisaría Quinta de Centenario, Neuquén.

Fernando Gabriel Gómez atacó con un arma de fuego a su expareja en su domicilio este domingo, la hirió de gravedad y se quitó la vida antes de que llegara la policía gracias al Botón de Alerta Personal (BAP) que había llegado a activar la mujer.

La víctima quedó en estado crítico en el Hospital Castro Rendón, de Neuquén capital, y permanece en observación después de que la derivaran del Hospital Natalio Burd de Centenario debido a la complejidad de su cuadro. Su expareja le disparó en la cabeza y necesitó una cirugía.

El ataque comenzó a las 15:30, cuando la mujer activó por segunda vez en el día el BAP, en una casa en el sector de Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas. La Comisaría Quinta respondió el alerta y reportaron disparos al llegar al hogar, cuando ingresaron la mujer ya estaba herida y Gómez muerto.

La mujer ya había activado el BAP dos horas y media antes porque el agresor se había acercado a las afueras de su domicilio. La policía acudió al lugar por esa primera alerta, Gómez se fue en auto y no se radicó una denuncia por el hecho. La víctima cuenta con el BAP desde el 12 de diciembre, hace menos de diez días.