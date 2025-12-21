22 de diciembre de 2025 Inicio
Sáenz respaldó el Presupuesto 2026, pero advirtió: "Con el déficit cero no se come ni se cura"

Pese a que el proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, el gobernador de Salta expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso lo rechace. Cuestionó la falta de consensos y pidió mayor responsabilidad política para evitar que el país sume un tercer año sin ley de gastos y recursos.

Gustavo Sáenz

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso rechace el Presupuesto 2026, pese a que el proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El mandatario salteño, cuyos legisladores aliados apoyaron la iniciativa oficialista, cuestionó la falta de consensos y pidió mayor responsabilidad política para evitar que el país sume un tercer año sin ley de gastos y recursos.

En declaraciones radiales, Sáenz criticó la dinámica legislativa y la fragmentación partidaria actual. “Me preocupa la situación de esta semana, que podamos quedarnos nuevamente sin Presupuesto. Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país, que es lamentable. Algunos votan por deporte”, sentenció el mandatario, quien instó a buscar un "término medio" frente a lo que calificó como políticas radicalizadas.

Aunque el gobernador apoya la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, marcó una distancia conceptual respecto al enfoque exclusivo en las cuentas públicas. "Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien defenderlo, que la inflación vaya bajando, pero hay que buscar equilibrios", sostuvo, enfatizando que el ajuste por sí solo no reactiva la economía ni genera empleo.

Sáenz calificó como una "picardía parlamentaria" la votación por capítulos en la Cámara baja, que derivó en el rechazo del capítulo XI. Según su visión, esto perjudicó beneficios sociales clave: "Ha dejado afuera la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la tarifa de gas en zona fría”. El gobernador señaló que la sesión no fue "prolija" y que muchos legisladores no comprendían la sensibilidad de derogar financiamientos para universidades y discapacidad.

De cara al tratamiento en la Cámara alta, el mandatario salteño advirtió que el proyecto actual es perfectible y requiere cambios urgentes para ser ejecutable. “Si sale el presupuesto como está, va a generar un problema para el Gobierno", aseguró, sugiriendo que los senadores deben introducir modificaciones y coordinar con Diputados para lograr una ley de consenso que contemple las necesidades de las provincias y sectores sensibles.

Finalmente, Sáenz propuso un esquema de concesiones mutuas para destrabar el conflicto, especialmente en materia educativa y de asistencia social. “Algo tiene que ceder el Gobierno y las universidades, y con las personas con discapacidad, lo mismo”, concluyó, tras defender la necesidad de mantener las auditorías para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes poseen una discapacidad real.

