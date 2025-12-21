Quini 6: resultados del sorteo 3.332 del domingo 21 de diciembre de 2025

El sorteo 3.332del Quini 6 de este domingo 121de diciembre culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025
Números ganadores: 14 - 22 - 27 - 33 - 39 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $3.458.529.837
5 aciertos: 59 ganadores. Premio: $714.267,46
4 aciertos: 2941 ganadores. Premio: $6.000
La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025
Números ganadores: 03 - 07 - 24 - 31 - 39 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $720.376.130
5 aciertos: 46 ganadores. Premio: $1.620.837,69
4 aciertos: 2006 ganadores Premio: $6.302,36
La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025
Números ganadores: 10 - 17 - 26 - 27 - 32 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $1.530.403.875
Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025
Números ganadores: 06 - 17 - 19 - 22 - 29 - 41
5 aciertos: 85 ganadores. Premio: $70.588.235,29
Pozo extra: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025
Números ganadores: 03-07-10-14-17-22-24-26-27-31-32-33-39-40-44-
6 aciertos: 1937 ganadores. Premio $67.114,09
Próximo pozo del Quini 6
El próximo pozo del sorteo 3.331 del Quini 6 se realizará el miércoles 24 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $6.700.000.000.
¿Qué es el Quini 6?
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.