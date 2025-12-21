22 de diciembre de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.332 del domingo 21 de diciembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
El sorteo 3.332del Quini 6 de este domingo 121de diciembre culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de diciembre de 2025.
El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025

Números ganadores: 14 - 22 - 27 - 33 - 39 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $3.458.529.837

5 aciertos: 59 ganadores. Premio: $714.267,46

4 aciertos: 2941 ganadores. Premio: $6.000

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03 - 07 - 24 - 31 - 39 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $720.376.130

5 aciertos: 46 ganadores. Premio: $1.620.837,69

4 aciertos: 2006 ganadores Premio: $6.302,36

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025

Números ganadores: 10 - 17 - 26 - 27 - 32 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $1.530.403.875

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025

Números ganadores: 06 - 17 - 19 - 22 - 29 - 41

5 aciertos: 85 ganadores. Premio: $70.588.235,29

Pozo extra: resultado del domingo 21 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03-07-10-14-17-22-24-26-27-31-32-33-39-40-44-

6 aciertos: 1937 ganadores. Premio $67.114,09

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.331 del Quini 6 se realizará el miércoles 24 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $6.700.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

