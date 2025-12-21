Tenía sexo con una mujer en su auto y le disparó a un hombre que los interrumpió

El conductor del auto frenó en la intersección de Avenida Champagnat y la calle Rodríguez Peña en las primeras horas del domingo y pactó un encuentro sexual con una mujer por plata. A los pocos segundos, un hombre se asomó por una de las ventanillas, se produjo un forcejeo y el dueño del vehículo sacó un arma y disparó.
La bala impactó en la cadera del hombre que interrumpió el intercambio de sexo por dinero y el conductor se dio a la fuga. Según el medio local 0223, el herido, que supuestamente "custodiaba" la tarea de su pareja, está en situación de calle y está procesado por encubrimiento, robo y tentativa de robo desde 2020.
El hombre de 30 años fue identificado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica de urgencia. Allí también se identificó a la mujer y se descubrió que cuenta con antecedentes por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.
"Por la dinámica que se describió se estima que el sujeto que dispara pensó que iban a asaltarlo y disparó tras unos momentos de confusión en los que no dejaba bajar a la mujer", explicaron fuentes de la investigación.
Cómo continúa la investigación y la búsqueda del conductor prófugo
La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien caratuló el delito como "abuso de armas" y "lesiones". Para dar con el prófugo, el equipo de investigación analiza las filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad ubicadas en la intersección del hecho para identificarlo.