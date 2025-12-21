Tenía sexo con una mujer en su auto y le disparó a un hombre que los interrumpió La situación se dio en Mar del Plata después de que el conductor pactara mantener relaciones sexuales por plata en su vehículo. Quien recibió el disparo sería la pareja de la mujer. Por + Seguir en







Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.

El conductor del auto frenó en la intersección de Avenida Champagnat y la calle Rodríguez Peña en las primeras horas del domingo y pactó un encuentro sexual con una mujer por plata. A los pocos segundos, un hombre se asomó por una de las ventanillas, se produjo un forcejeo y el dueño del vehículo sacó un arma y disparó.

La bala impactó en la cadera del hombre que interrumpió el intercambio de sexo por dinero y el conductor se dio a la fuga. Según el medio local 0223, el herido, que supuestamente "custodiaba" la tarea de su pareja, está en situación de calle y está procesado por encubrimiento, robo y tentativa de robo desde 2020.

El hombre de 30 años fue identificado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica de urgencia. Allí también se identificó a la mujer y se descubrió que cuenta con antecedentes por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

"Por la dinámica que se describió se estima que el sujeto que dispara pensó que iban a asaltarlo y disparó tras unos momentos de confusión en los que no dejaba bajar a la mujer", explicaron fuentes de la investigación.