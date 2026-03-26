Detuvieron a un exbarra de Argentinos Juniors por venta de cocaína Domingo Puccio, de 70 años, fue apresado por la Policía de la Ciudad en una casa de Galván al 1900. En el lugar había 45 envoltorios de la droga y $720 mil en efectivo. Ya había estado preso por el mismo delito. Por + Seguir en







Domingo Puccio fue detenido en un allanamiento en Villa General Mitre. Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad detuvo este miércoles a un exbarrabrava de Argentinos Juniors involucrado en la venta de drogas en los alrededores del estadio del club, en un allanamiento en el que también fue apresado un cómplice.

El operativo, en el marco de una causa llevada adelante por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 01, a cargo del Dr. Rodolfo Ariza Clerici, y delegado a la Unidad Fiscal Especializada en la investigación de delitos vinculados con estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la Dra. Amil Martin, se realizó en una vivienda de Galván al 1900, en el barrio porteño de Villa General Mitre.

Allí se detuvo a Domingo Carlos Puccio, de 70 años, exintegrante de la barrabrava del Bicho, y Eduardo Oscar Navarro, de 34. Además, se hallaron 45 envoltorios de cocaína por un total de 64 gramos, un frasco de vidrio con recortes de nylon para el fraccionamiento, $720 mil en efectivo, dos autos particulares y dos teléfonos celulares.

Eduardo Oscar Navarro allanamiento drogas Eduardo Oscar Navarro también fue apresado en el operativo de la Policía de la Ciudad. Policía de la Ciudad En el lugar se encontraban tres menores, hijos de Navarro, quienes fueron entregados a su abuela. Los dos imputados, en tanto, fueron trasladados a una alcaidía.

La medida, se tomó en el marco de una investigación de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte, a cargo del comisario Diego Martini, iniciada en septiembre de 2025 en relación a la venta de cocaína tipo delivery, oculta bajo la actividad de remisero.

Puccio ya había sido detenido en 2017 por el mismo delito. Un año más tarde, los investigadores detectaron que seguía dirigiendo el negocio desde la cárcel.