25 de marzo de 2026 Inicio
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Detuvieron a cuatro hombres acusados de extorsionar y amenazar al hermano de Ezequiel "Pocho" Lavezzi"

Entre los arrestados se encuentra un policía que también integraría la barrabrava de Newell's Old Boys, en Rosario. Tras diez allanamientos, se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, celulares y dos motos.

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Diego Lavezzi junto a su hermano Pocho. 

Diego Lavezzi junto a su hermano "Pocho". 

La Policía de Santa Fe detuvo este miércoles a cuatro personas acusadas de extorsionar y amenazar a Diego Lavezzi, hermano del exfutbolista de la Selección argentina de fútbol Ezequiel "Pocho" Lavezzi, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

El pitbull quedó al resguardo de familiares bajo custodia de la Brigada de Rescate Animal.
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El operativo estuvo a cargo de la división de Investigaciones del cuerpo policial provincial, que durante este miércoles realizó diez allanamientos en el marco de una investigación relacionada con pedidos de dinero a la dirigencia del Club Coronel Aguirre, institución que preside el hermano del exfutbolista de San Lorenzo, París Saint-Germain y parte del equipo nacional dirigido por Alejandro Sabella que llegó a la final del Mundial 2014, en Brasil.

allanamiento pocho lavezzi
Durante el operativo se secuestraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, celulares, dos motos y material relacionado con el Club Coronel Aguirre, como camisetas y cuadros.

Durante el operativo se secuestraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, celulares, dos motos y material relacionado con el Club Coronel Aguirre, como camisetas y cuadros.

Según denunció Diego Lavezzi, el presidente de Coronel Aguirre sufrió maniobras extorsivas por parte de la barrabrava del club que compite en la Asociación Rosarina de Fútbol. El expediente de la causa, a cargo de la fiscal Carla Ranciari, sostiene que los acusados exigían dinero de manera sistemática y que buscaban controlar distintos negocios vinculados a la institución. Además, pedían que el hermano del "Pocho" cubriera los gastos de la hinchada.

Durante el procedimiento, los policías santafesinos detuvieron a cuatro de los sospechosos de llevar adelante las extorsiones y amenazas. En el operativo se secuestraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, celulares, dos motos y material relacionado con el Club Coronel Aguirre, como camisetas y cuadros.

Entre los detenidos se encuentra un policía de 43 años, identificado como Milton Emanuel T., quien también integraría la barrabrava de Newell's Old Boys. En cuanto a los otros tres acusados, se trata de Gastón Nicolás G., Damián Ezequiel O. y Gastón Ezequiel, de 28, 31 y 33 años, respectivamente.

Conmoción en Santa Fe: un adolescente de 15 años mató a su madre policía de un disparo en la cabeza

Una mujer policía, identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, murió este sábado por la noche tras recibir un disparo en la cabeza en su casa de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez. El detalle escalofriante es que el detenido por el crimen es su hijo, un adolescente de 15 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. Según las primeras informaciones policiales, la víctima, quien se desempeñaba como cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA), se encontraba de franco de servicio cuando se inició una fuerte discusión con su hijo adolescente.

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El crimen ocurrió al 1300 de Gustavo Adolfo Bécquer, en Villa Gobernador Gálvez.

El crimen ocurrió al 1300 de Gustavo Adolfo Bécquer, en Villa Gobernador Gálvez.

En circunstancias que aún son materia de investigación, el adolescente habría tomado un arma de fuego, presumiblemente la reglamentaria de la agente, y efectuó un disparo que impactó directamente en el cráneo de su madre.

Tras el ataque a la mujer, fue el propio adolescente quien llamó a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Los profesionales médicos trasladaron de urgencia a La Roza al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

Al ingresar al centro asistencial, los médicos diagnosticaron una "herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica". A pesar de los esfuerzos del equipo de salud y de haber sido intubada en estado crítico, la mujer falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la lesión.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe lleva adelante peritajes y levantamiento de evidencia para intentar reconstruir lo ocurrido. La principal cuestión a develar es si el disparo fue ejecutado de manera intencional durante el altercado o si se produjo de forma accidental.

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