Detuvieron en Perú al tío de Pequeño J, acusado por el triple crimen de Florencio Varela

Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como "Papá", tenía un pedido de captura nacional e internacional a raíz de la causa que investiga los asesinatos de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.

Luis Alan Valverde Rodríguez , conocido como "Papá", tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" , y señalado por la Justicia federal argentina como el presunto líder máximo de la organización narco detrás del triple crimen de Florencio Varela , fue detenido este lunes en Lima, Perú , mientras circulaba bajo una identidad falsa.

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El hombre, de 40 años, tenía un pedido de captura nacional e internacional a raíz de la causa que investiga los asesinatos de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez , ocurridos en septiembre de 2025.

"Desde Interpol Lima me informaron que hoy, cerca de las 15, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de 'Pequeño J', buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela . Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga", escribió en su cuenta de X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La detención de Valverde Rodríguez ocurrió en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, en Huachipa, Lima. Los investigadores dieron con esa posible ubicación a raíz de tareas de inteligencia y seguimiento, así como por el análisis de información electrónica, que permitió saber que el prófugo utilizaba una identidad falsa a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná .

Tanto él como su hermano Manuel forman parte de la lista de sospechosos que la Justicia agregó a la investigación por el asesinato de las jóvenes . Los dos aparecen involucrados en delitos de homicidio, extorsión y, según el registro migratorio, viajaron y regresaron de Argentina por primera vez entre 07 de diciembre de 2011 y el 25 de enero de 2012".

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, fue extraditado a la Argentina el 4 de mayo de 2026 desde Perú.

"Papá" está imputado por el delito de homicidio agravado reiterado en concurso real "por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos".

Según la investigación, habría tenido un rol de liderazgo dentro de la presunta organización criminal vinculada con el caso.

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Las tres jóvenes fueron vistas por última vez durante la noche del 19 de septiembre de 2025, cuando abordaron una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada bajo la idea de asistir a una fiesta que, según la acusación, había sido preparada como parte de una trampa.

La investigación determinó que fueron trasladadas hasta una vivienda de la calle Chañar 702, donde sufrieron una secuencia de extrema violencia antes de ser asesinadas; cinco días después, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero del inmueble.

La principal hipótesis sobre el móvil apunta a un conflicto relacionado con el robo previo de droga, por el cual la organización habría organizado una falsa fiesta para atraerlas, exigirles la devolución de cocaína y luego cometer los asesinatos que conmocionaron a Florencio Varela.