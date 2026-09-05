Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a cuatro personas vinculadas con la organización narco

Los investigadores realizaron nueve allanamientos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires y secuestraron armas, municiones y dispositivos electrónicos. Los acusados declararán ante la Justicia.

La Justicia avanza en la causa por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

A pocos días de cumplirse un año del asesinato de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez , la Justicia federal realizó este sábado nueve allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que derivaron en cuatro nuevas detenciones vinculadas con la organización narco investigada por el triple crimen.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta y movilizaron a unos 300 efectivos de la DDI La Matanza, quienes actuaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado en distintos puntos porteños y en Ezpeleta. Los arrestados son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana.

La investigación sostiene que los detenidos formarían parte de una estructura secundaria dedicada a tareas logísticas y de encubrimiento. Entre ellos aparece un hombre de 52 años identificado como "NN Ramiro", señalado por facilitar vehículos y vías de escape, además de entregar ropa limpia a los presuntos autores materiales.

También quedaron detenidas una mujer de 36 años, pareja de uno de los acusados que ya estaba preso; otra de 70, acusada de prestar su nombre para operaciones de la organización; y una joven de 19 años, expareja de "Pequeño J", vinculada al acopio y traslado de drogas y al presunto aporte de una vivienda como refugio.

Durante los operativos, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y 27 proyectiles, además de 22 teléfonos celulares, tarjetas SIM, una tablet, una computadora y un equipo de radiocomunicación. También encontraron una carta manuscrita dirigida a "Pequeño J", uno de los principales investigados y actualmente prófugo.

La Justicia mantiene acusados a once imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, participación de varias personas y violencia de género, mientras Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias "Señor J", recibió la falta de mérito y fue extraditado a Perú. Para los investigadores, "Pequeño J" tuvo un rol central en distintas etapas del plan criminal.

La reconstrucción del triple crimen de Florencio Varela

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez durante la noche del 19 de septiembre de 2025, cuando abordaron una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada bajo la idea de asistir a una fiesta que, según la acusación, había sido preparada como parte de una trampa.

La investigación determinó que fueron trasladadas hasta una vivienda de la calle Chañar 702, donde sufrieron una secuencia de extrema violencia antes de ser asesinadas; cinco días después, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero del inmueble.

La principal hipótesis sobre el móvil apunta a un conflicto relacionado con el robo previo de droga, por el cual la organización habría organizado una falsa fiesta para atraerlas, exigirles la devolución de cocaína y luego cometer los asesinatos que conmocionaron a Florencio Varela.