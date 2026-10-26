26 de octubre de 2026 Inicio
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Detuvieron al presunto asesino de una trabajadora sexual en el barrio porteño de Retiro

El sospechoso fue identificado como Renato Iván y lo encontraron en un hotel de la calle Perón. La víctima, Micaela Tatiana Fernández, tenía 27 años y fue hallada sin vida en un departamento que utilizaba para atender a sus clientes.

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El detuvieron al presunto asesino de dos mujeres. 

El detuvieron al presunto asesino de dos mujeres. 

Un hombre identificado como Renato Iván fue detenido en las últimas horas, acusado de estar involucrado en el crimen de Micaela Tatiana Fernández, una trabajadora sexual de 27 años cuyo cuerpo fue encontrado en un departamento de alquiler temporario del barrio porteño de Retiro. El sospechoso fue localizado en un hotel de la calle Perón y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que avanzaron en la investigación a partir del relevamiento de cámaras de seguridad. Según la información del caso, los agentes ingresaron al hotel y concretaron la detención sin que se registraran resistencias.

El expediente está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia para establecer las causas de la muerte de la joven y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Al mismo tiempo, se cree que el hombre, sería el mismo femicida de Daniela Villalba, encontrada el miércoles pasado degollada en su departamento en la provincia de Córdoba. Tras la denuncia de su desaparición, la Policía acudió a la vivienda de la joven y la encontraron si vida en sobre la cama, cubierta con sábanas, degollada, y con profundos cortes en sus brazos que revelarían un posible intento de defensa.

Cómo encontraron a la víctima

El cuerpo de Fernández fue descubierto por una amiga que conocía su actividad. Ambas tenían un acuerdo para mantenerse en contacto mientras la joven recibía clientes: debían enviarse un mensaje para confirmar que todo estaba bien.

Ante la falta de noticias durante varias horas, la mujer intentó comunicarse con su amiga, pero no obtuvo respuesta. Preocupada por la situación, decidió acercarse al departamento junto con un cerrajero.

Al ingresar, encontró a Fernández sin vida, acostada y cubierta con una sábana. En el lugar también advirtieron la ausencia del celular de la víctima, un elemento que podría resultar relevante para la investigación.

En tanto, el ministro de Seguridad de la Ciudad tiene previsto brindar una conferencia de prensa este lunes para informar sobre el avance del caso.

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