River superó 1-0 a Racing en el Monumental y llega envalentonado al Superclásico Con gol de cabeza de Lautaro Rivero, el Millonario volvió a ganar, escaló posiciones en el Clausura y se asoma en la Tabla Anual por un lugar en la Copa Libertadores 2027. Ahora, se viene el clásico con Boca. Por Agregar C5N en









Lautaro Rivero grita con alma y vida su gol de cabeza. El Millonario recibe a la Academia en el Monumental. C5N

River superó 1-0 a Racing, en el Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura y se acomodó tanto en la tabla del torneo como en la Tabla Anual. Con gol de cabeza de Lautaro Rivero, el Millonario volvió a ganar, continúa a paso firme con su recuperación futbolística, se aprovechó del mal momento de la Academia y llega de la mejor manera al Superclásico contra Boca de la próxima fecha.

¡¡GANÓ RIVER!! pic.twitter.com/Fcz8CI2yWo — River Plate (@RiverPlate) October 26, 2026 Así es el River de Leonardo Ponzio. No llena los ojos, no deslumbra, pero en algún destello de sus figuras, marca la diferencia en el marcador, como si nada. El primer tiempo del Millonario fue de menor a mayor. Un poco por el rival, un Racing necesitado de puntos y juego, y otro poco por la falta de funcionamiento del equipo local, que todavía le cuesta generar peligro en el arco contrario. Y ya había una mala noticia: la lesión de Aníbal Moreno, a los 15' del PT.

De esta manera, durante los primeros 30 minutos de la etapa inicial, el trámite del juego deambuló en la mitad de la cancha y, a pesar de alguna que otra reacción de los arqueros Facundo Cambeses y Santiago Beltrán, el Millonario y la Academia dejaban mucho que desear. Hasta que apareció Ángel Correa, el distinto de este River, para sacar un centro preciso a la cabeza de Lautaro Rivero, el pibe que volvió a la titularidad por el suspendido Lucas Martínez Quarta.

Lautaro Rivero volvió a la titularidad por Martínez Quarta y pagó con un gol de cabeza. @RiverPlate Enseguida, el local, con el aliento de toda su hinchada y envalentonado por el 1-0, pudo dar un golpe certero sobre el final del primer tiempo: Correa definió ante el rebote del arquero para aumentar el marcador. Sin embargo, el árbitro Leandro Rey Hilfer, tras una revisión en cabina y a instancias del VAR, determinó que hubo fuera de juego de Gonzalo Montiel en el remate previo.

En el complemento, la pelota fue un poco más de Racing. El equipo de Chirola Romero si no ganaba en el Monumental, se quedaba fuera de los playoffs y salió tímidamente a la carga del arco de Beltrán. Y a pesar de las buenas intenciones de la visita, River de contrataque tuvo las mejores chances de gol: Correa tuvo el segundo, pero Cambeses lo impidió.