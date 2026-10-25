26 de octubre de 2026 Inicio
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River superó 1-0 a Racing en el Monumental y llega envalentonado al Superclásico

Con gol de cabeza de Lautaro Rivero, el Millonario volvió a ganar, escaló posiciones en el Clausura y se asoma en la Tabla Anual por un lugar en la Copa Libertadores 2027. Ahora, se viene el clásico con Boca.

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Lautaro Rivero grita con alma y vida su gol de cabeza.

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El Millonario recibe a la Academia en el Monumental.

El Millonario recibe a la Academia en el Monumental.

C5N

River superó 1-0 a Racing, en el Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura y se acomodó tanto en la tabla del torneo como en la Tabla Anual. Con gol de cabeza de Lautaro Rivero, el Millonario volvió a ganar, continúa a paso firme con su recuperación futbolística, se aprovechó del mal momento de la Academia y llega de la mejor manera al Superclásico contra Boca de la próxima fecha.

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Así es el River de Leonardo Ponzio. No llena los ojos, no deslumbra, pero en algún destello de sus figuras, marca la diferencia en el marcador, como si nada. El primer tiempo del Millonario fue de menor a mayor. Un poco por el rival, un Racing necesitado de puntos y juego, y otro poco por la falta de funcionamiento del equipo local, que todavía le cuesta generar peligro en el arco contrario. Y ya había una mala noticia: la lesión de Aníbal Moreno, a los 15' del PT.

De esta manera, durante los primeros 30 minutos de la etapa inicial, el trámite del juego deambuló en la mitad de la cancha y, a pesar de alguna que otra reacción de los arqueros Facundo Cambeses y Santiago Beltrán, el Millonario y la Academia dejaban mucho que desear. Hasta que apareció Ángel Correa, el distinto de este River, para sacar un centro preciso a la cabeza de Lautaro Rivero, el pibe que volvió a la titularidad por el suspendido Lucas Martínez Quarta.

Lautaro Rivero volvió a la titularidad por Martínez Quarta y pagó con un gol de cabeza.

Lautaro Rivero volvió a la titularidad por Martínez Quarta y pagó con un gol de cabeza.

Enseguida, el local, con el aliento de toda su hinchada y envalentonado por el 1-0, pudo dar un golpe certero sobre el final del primer tiempo: Correa definió ante el rebote del arquero para aumentar el marcador. Sin embargo, el árbitro Leandro Rey Hilfer, tras una revisión en cabina y a instancias del VAR, determinó que hubo fuera de juego de Gonzalo Montiel en el remate previo.

En el complemento, la pelota fue un poco más de Racing. El equipo de Chirola Romero si no ganaba en el Monumental, se quedaba fuera de los playoffs y salió tímidamente a la carga del arco de Beltrán. Y a pesar de las buenas intenciones de la visita, River de contrataque tuvo las mejores chances de gol: Correa tuvo el segundo, pero Cambeses lo impidió.

Lucas Beltrán, de River, escapa ante la marca de Gastón Lodico.

Lucas Beltrán, de River, escapa ante la marca de Gastón Lodico.

Ambos entrenadores movieron el avispero y los cambios le sentaron mejor a River, que tuvo aire fresco con los pibes Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra. Sin embargo, la falta de contundencia del local y la alarmante apatía de Racing, quien se quedó afuera de los playoffs en un año deportivo olvidable, sentenció un 1-0 que quedó corto, pero que reafirma el buen presente del Millonario, que perdió un partido de los últimos 12 disputados.

De esta manera, el Millonario se colocó en el 4º puesto de la Zona B con 23 puntos, y ya se asoma en el quinto escalón de la Tabla Anual, muy cerca de la zona de la Copa Libertadores de 2027. El próximo encuentro de River será el Superclásico contra Boca, en el marco de la fecha 15, en el interzonal del Clausura. El cruce se jugará el 1° de noviembre desde las 15 en la Bombonera.

Ángel Correa, otra vez, de lo mejor de River en cancha.

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River vs. Racing en el Monumental: las formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno (Lucas Silva), Tomás Galván (Juan Cruz Meza); Thiago Almada (Rafael Borré); Ángel Correa y Lucas Beltrán (Lautaro Pereyra). DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho (Duvan Vergara), Matías Kranevitter (Lautaro Díaz), Gastón Lodico (Francisco Fraga), Alejandro Tello (Leandro Pérez); Adrián Martínez y Tomás Conechny (Adrián Fernández). DT: Sebastian Romero.

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