Desaparición de Nanci Godoy: encontraron un pozo cerca de la casa de una de las sospechosas A 15 días de la última vez que fue vista, la investigación avanza con las detenciones al capataz y de Rosa, vecina de la escuela. Pero ahora encontraron una prueba que puede ser clave. Por Agregar C5N en









Avances en el caso Nanci. Redes sociales

En medio de la investigación por la desaparición de la docente Nanci Estela Godoy en Corrientes y la detención de dos sospechosos, la Policía encontró un pozo cerca de la casa de Rosa Leguizamón, la vecina de la escuela. Realizarán rastrillajes en la zona.

Luego de la audiencia imputativa, la Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva tanto para Rosa como para su pareja, Nahuel Rojas. Cabe destacar que encontraron objetos de Nanci en la vivienda vinculada con ambos que podrían ser claves.

Además, los investigadores encontraron un pozo cerca de la casa de Rosa que van a analizar. Esperan que avance rápido, ya que los hijos de la víctima se quejaron en varias oportunidades por los accionares de la investigación.

Sobre el rumbo de la causa y la hipótesis principal de la fiscalía, el letrado concluyó: “Estamos frente a una investigación direccionada de manera arbitraria que busca cerrar el caso rápidamente culpando a inocentes mientras no se profundizan otras líneas de búsqueda”.

Avances en la investigación y el rol de las unidades rurales Por su parte, la periodista Mariela López Brown aportó detalles clave sobre el estado del expediente y las medidas operativas que lleva adelante la Justicia en el territorio. De acuerdo con la información recabada en el lugar, los fiscales intervinientes evalúan la posibilidad de efectuar una sexta detención en las próximas horas, a partir de nuevos testimonios que comprometerían a otros miembros del entorno rural cercano a la Escuela N° 626.

Asimismo, López Brown precisó que las tareas de rastrillaje se intensificaron en las hectáreas comprendidas dentro de la estancia El Kurupí y zonas adyacentes del paraje El Malezal. Los operativos cuentan con el despliegue de perros adiestrados y personal especializado de la policía provincial, al tiempo que se aguardan los resultados del análisis genético sobre las manchas hemáticas halladas en las herramientas y prendas incautadas en procedimientos anteriores. La fiscalía, por su parte, mantiene la reserva del sumario mientras define la citación a indagatoria de los últimos detenidos.